將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

「9道菜2700元」結帳收4500元⋯客：要明細不給看！屏東4.8星熱炒回應了。（圖／記者朱俊傑攝影）

屏東市一間在Google評論擁有4.8星好評的熱炒，近日遭網友爆料出現「換單疑雲」，原本9道菜消費金額為2700元，結帳時竟然被收了4000多元，幾經詢問後業者才承認「拿錯單」，讓人相當傻眼；文章一出立刻掀起熱議，對此，遭控業者坦承疏失，但絕非故意為之，發現後也已立刻退錢。

「9道菜2700元」結帳收4500元⋯客：要明細不給看！屏東4.8星熱炒回應了。（圖／記者朱俊傑攝影）

網友於《Threads》發文指出，6名大人前往屏東市某熱炒店用餐，點了9道菜，結帳時被收了4000多元，當下要求看帳單明細，但業者卻立即將明細收起來不願提供，幾經來回詢問店家，態度越來越不耐煩，最後才改口「拿錯帳單」，重新計算後，從4000多元變成2700多元。原PO表示，不評論店家是否故意，留給大家自行判斷，「這樣的結帳方式，你們敢再去嗎？」。

廣告 廣告

業者解釋，只要是匯款結帳的明細，都要保留對帳。（圖／記者朱俊傑攝影）

貼文曝光後引起網友熱議，「做生意不老實 誰敢去⋯⋯況且看帳單是在正常不過的事情餒」、「你太善良，我會直接報警」、「熱炒店九道菜四千多就很不邏輯，店家太敢了！」、「正常店家結帳不是應該先拿明細給你看嗎？」。

業者表示，發現搞錯單後立即退款給消費者。（圖／記者朱俊傑攝影）

對此，遭爆料疑似換單的業者解釋，該件事發生於一個多月前，由於該組消費者匯款結帳，只要是以此方式付費，會需要將明細保存以利對帳使用，遭質疑第一時間才未提供，後來驚覺「拿錯單」，已經立即退還多收的1710元現金，絕非故意。





屏東市,明細,店家,帳單,換單,結帳,熱炒（圖／記者朱俊傑攝影）

更多三立新聞網報導

2.3萬人領錢了！花蓮「這2鄉」宣布普發現金最高領5000元 領取資格曝光

梅雨進帳全台吃大補丸！南部3水庫「蓄水率破2成」 水位上漲速率曝光

香酥鴨老闆酒駕上路⋯醉撞碎女清潔員「遺體嵌車」！檢求刑10年 明宣判

助破百斤病患⋯女職能治療師「嚴重傷腕」手術！醫院解僱她竟合法原因曝

