9點半不能睡！蔡依林跨年喊「向2024說聲再見」 網笑：人果然不能熬夜

娛樂中心／謝宛真報導

天后蔡依林（Jolin）31日跨年夜在大巨蛋舉辦演唱會，陪伴粉絲一起迎接2026年，但就在謝幕時，她對著眾人高喊「讓我們向2024說聲再見好嗎？迎接最新的你！」現場不少聽眾瞬間愣了一下，發現是口誤後，紛紛笑虧蔡依林「人果然不能熬夜」、「看來沒有9點半準時睡覺真的不行」。

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會第一站，選在台北大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）

睽違5年再度展開大型巡演的蔡依林，31日晚間在台北大巨蛋進行第2場《PLEASURE》世界巡迴演唱會，除了騎上彩翼飛馬高唱〈腦公〉掀起演唱會高潮，舞台上高達7層樓高、耗資1250萬的8臂「愉悅女神」雕像也震撼全場，驚人程度不輸首日的30公尺長巨蟒。

廣告 廣告

蔡依林站在30公尺長巨蟒上開唱，震驚眾人。（圖／凌時差提供）

就在唱完〈我呸〉之後，蔡依林開始謝幕，感謝所有來看演唱會的粉絲們，並祝福大家新年快樂，高喊「把手借給我，讓我們向2024說聲再見好嗎？迎接最新的你」，但很快地蔡依林也發現自己口誤，繼續表示「讓我們用最歡欣的尖叫聲送走2025」，現場立刻嗨翻歡呼。

自律出了名的蔡依林近年轉為「養生作息」，除非必要，否則每晚9點半至10點間就躺平睡覺，近日為了大巨蛋演唱會，她破例「熬夜」進行表演。口誤發生後，也引起粉絲在社群上討論，笑虧偶像「姐累了嗎」、「人果然不能熬夜」、「多巴胺害的啦」。

蔡依林現在除非必要，否則晚上9點半到10點就會睡覺。圖為這次蔡依林「熬夜」在台北大巨蛋開唱畫面。（圖／凌時差提供）

蔡依林31日也在演唱會上坦言，30日首場演唱會回家後，竟然興奮到睡不著，躺到2點還醒著，滿腦子想東想西，很像戀愛的感覺，她笑稱這是「多巴胺中毒」，還問現場粉絲「這不是戀愛腦嗎？」坦言因為睡不著，最後乾脆在房間拉筋。

更多三立新聞網報導

看演唱會巨大金豬有感 彭啟明自曝每首歌都會唱：有一種精神，叫蔡依林

蔡依林駕彩翼飛馬尋真愛 笑稱自己出現「戀愛腦」

凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光

蔡依林「站巨蟒頭頂開唱」 影后謝盈萱看傻驚呼：已經不只是演唱會！

