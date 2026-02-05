《妮姬》x《莉可麗絲聯》聯動PV公開！千束、瀧奈和胡桃造型動作全揭曉

由 Shift Up 開發的射擊手遊《勝利女神：妮姬》，官方正式公開與知名動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的合作完整宣傳影片（PV），活動「Lie cause Recoil」將於 2 月 12 日更新後正式登場。本次合作除了將原作世界觀帶入遊戲外，也同步開放聯動地圖、新角色、新造型、新主線以及全新的小遊戲內容。

聯動角色動作、造型全公開！（圖源：勝利女神:妮姬 編輯合成）

本次聯動將推出 2 名限定 SSR 角色「錦木千束」與「井之上瀧奈」，玩家在卡池抽取到角色後並完成對應活動任務，皆可免費入手原作經典的「DA 訓練服」造型。此外，官方也準備了 Mission Pass 獎勵造型：錦木千束的新時裝「赤紅火花吉他」將隨 2 月 12 日版本更新同步上線，而井之上瀧奈的「湛藍律動貝斯」造型則預定於 2 月 19 日更新後釋出。

除了兩位 SSR 重點角色，全新 SR 角色「胡桃」也將現身於活動中，玩家參與聯動活動就能直接獲得。另一方面，遊戲角色「馬斯特」也將迎來新造型「浪漫的女僕」，喜愛《勝利女神：妮姬》與《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的玩家絕對不能錯過。