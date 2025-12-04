9-10月發票中獎清冊 花30元停車爽中200萬

▲財政部公布114年9-10月統一發票中獎清冊，其中有18張中了200萬元特別獎，有2張只花30元停車費就中獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 財政部今（4）日公布今（114）年9-10月統一發票中獎清冊，其中200萬元特獎有18張發票中獎，其中有7張發票消費金額都不到百元，甚至最低有2張只花30元停車費，就幸運抱走200萬元。

根據財政部公布這期統一發票200萬元特獎的中獎清冊，有1張是在高雄市前鎮區林森四路的「台灣聯通」支付30元停車費中獎，還有1張則是台南市歸仁區歸仁大道的「MITSUI OUTLET PARK」付了30元停車費也中了200萬元特獎。

不僅如此，也有1張發票是台北市南港區忠孝東路7段Global Mall的「全家Family Mart」花33元買飲料、在金門縣金寧鄉大學路的「統一超商」消費45元，也都幸運抱走200萬元。

另外，也有中獎人在嘉義縣朴子市嘉朴路的「統一超商」消費70元、使用「街口支付」付了90元手續費、在台中市北區三民路的「中友百貨」花95元買飲品，也都中了200萬元特獎。

至於消費金額最高的中獎發票是在桃園市慈文路的「POYA Beauty寶雅」消費1117元，還有在台北市大安區忠孝東路「TMS全鋒事業」支付1028元服務費、在苗栗縣苗栗市愛國路的「中華電信」支付899元電信費，也都中了200萬元特獎。

▲114年9-10月期統一發票200萬元特獎中獎清冊。（圖／取自財政部官網）

