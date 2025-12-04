9-10月發票千萬獎開11張 幸運兒7-11花64元就中

114年9-10月期統一發票中獎號碼出爐，財政部初步統計，本期開出11張1000萬元特別獎，18張200萬元特獎中獎發票。

統一發票。（示意圖／中天新聞）

7-ELEVEN

7-ELEVEN開出2張1000萬元特別獎、4張200萬元特獎、3張雲端發票專屬獎100萬元。其中，1000萬元特別獎開在台北市、桃園市，1人在台北市信義區的宏泰門市消費64元，購買飲品、鮮食就對中大獎，另1人則在桃園市龜山區的新九揚門市消費274元，買了飲品、鮮食與生活用品。

200萬元特別獎，消費金額最低者為45元，該名幸運兒到金門縣金寧鄉的金門大學門市購買泡麵、飯糰，直接抱走200萬元。其次為另1人在嘉義縣朴子市的嘉庚門市花70元買飲料，再來是1人於新北市中和區的藍山門市，消費196元買飲品、鮮食，第4人則是開在雲林縣古坑鄉的新古坑門市，花費320元購買CITY CAFÉ和生活用品。

全家超商FamilyMart

全家超商也公布喜訊，本期共開出6張幸運發票，含2張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎、2張50萬元頭獎，以及1張100萬元雲端發票專屬獎。其中，2組千萬特別獎分別落在台北市、花蓮縣，1名幸運兒使用全家會員專屬優惠，在全家社子島店購買2杯Let’s Café特大杯冰拿鐵、零食，另1人在花蓮新城嘉新店花115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵、截切西瓜，都對中1000萬元特別獎。2組的200萬元特獎則開在台北市全家柯達飯店、桃園民光店，1位幸運兒購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿、糙米漿等，消費138元即對中200萬，另1名幸運兒買了8杯Let’s Café等商品。

全聯福利中心

全聯福利中心開出1張1000萬特別獎，幸運地點在台北中正南昌門市，消費者只花85元購買鮮乳就爽抱大獎。

詳細中獎清冊，財政部將於今天下午4時30分公布。

114年9-10月期統一發票中獎號碼出爐。(圖/中天新聞網製作)

