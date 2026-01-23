9-10月發票尚有11張大獎未領！2張千萬獎消費地點曝光 3/5到期

2025年9至10月期統一發票仍有11張大獎未領，其中包含千萬元特別獎有2張、200萬元特獎4張、雲端發票百萬獎5張。（本刊資料照）

2025年11至12月期統一發票將於週日開獎，不過截至目前，2025年9至10月期統一發票仍有11張大獎未領，其中包含千萬元特別獎有2張、200萬元特獎4張、雲端發票百萬獎5張，領獎日期僅到3月5日，中獎人千萬別錯過了。

財政部公布2025年9至10月統一發票中獎號碼，千萬元特別獎為「25834483」，200萬元「46587380」，而20萬元特獎則為「41016094」「98081574」「07309261」，領獎期間截至3月5日。根據財政部統計，百萬元以上大獎尚有11名幸運得主未現身領錢。

財政部公布統一發票中獎號碼。（翻攝自財政部官網）

2張千萬元特別獎，「Google Play」訂閱費50元、桃園市中壢區中山東路「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」購買食品等共153元。4張200萬元特獎，「App Store」應用程式165元、「街口支付」手續費90元、桃園市桃園區慈文路「POYA Beauty寶雅」消費1117元、屏東縣潮州鎮信義路「寶昌食品」消費120元。

5張雲端發票百萬元獎，基隆市七堵區東新街2號「7-ELEVEN」消費飲品等295元、「App Store」應用程式165元，Uber Eats有2張分別為外送費等69元及9元、宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號「7-ELEVEN」消費飲品等71元。

