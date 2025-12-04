9-10月發票11人中千萬 還有18人抱走200萬

▲財政部將於今（4）日下午公布9-10月統一發票中獎清冊，初步統計，1000萬元特別獎有11人中獎，另有18人抱走200萬元特獎。（示意圖／資料照，記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 今（114）年9-10月統一發票中獎號碼已在日前開出，財政部將於今（4）日下午公布中獎清冊。不過，根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有11人中獎，另有18人抱走200萬元特獎，其中有人只花台北市統一超商花64元就抱走千萬大獎。財政部也提醒，這期領獎期間從今年12月6日至明年3月5日，除記得對獎之外，中獎者更別忘在期限內領獎。

今年9-10月期統一發票中獎號碼於11月25日開出，開出的特別獎1000萬元中獎號碼為「25834483」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「46587380」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。

至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「SJ91153168」、「SD54757280」、「SZ42889268」、「TE51822679」、「SE88370794」、「SS55744268」、「SD65031824」、「TC51071459」、「SK78210376」、「TJ29991356」、「SZ79206967」、「SS41460547」、「TC50542479」、「ST66026847」、「ST75475888」、「SB01633231」、「SM24910868」、「TE06697104」、「TE05702280」、「SY83805849」、「TE68712536」、「TF09150650」、「SG04021801」、「SV20381624」、「SA63604737」、「SC08827226」、「TA21106014」、「TA11469710」、「TK96882409」、「TH45137832」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。

財政部也將於今日下午公布這期統一發票中獎清冊，根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有11人中獎，另有18人抱走200萬元特獎。

若就目前超商、全聯自行公布的中獎清冊來看，統一超商、全家便利商店、全聯這期共開出5張千萬特別獎，其中統一超商開出2張，有人在台北市信義區宏泰門市花64元購買飲品、鮮食中獎，也有人在桃園市龜山區新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品抱走千萬獎。

另外，全家便利商店這期也開出2張千萬特別獎1，分別在全家社子島店、花蓮新城嘉新店開出，其中1人購買兩杯特大杯冰拿鐵與零食；另1名則花115元抱走千萬元。

全聯福利中心這期也開出1張1000萬元特別獎，開在台北中正南昌門市，中獎者僅消費新台幣85元購買鮮乳，即獲得特別獎1000萬元。

