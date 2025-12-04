9-10月統一發票中獎清冊出爐！2人花30元中200萬 他花38元買麥當勞中千萬

9-10月統一發票中獎清冊出爐。

財政部今（4）日公布9至10月統一發票清冊，在200萬元特獎中獎人中，有2人繳停車費30元，結果中了200萬，地點分別位於台南歸仁區、高雄前鎮區，還有人僅在麥當勞花38元中1,000萬。

財政部賦稅署今天表示，9至10月期統一發票中獎號碼已於11月25日下午開出，特別獎獎金新台幣1,000萬元中獎號碼為25834483，特獎獎金200萬元中獎號碼為46587380，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為11張及18張，開立這些中獎發票及雲端發票專屬獎百萬元獎之營業人資料詳如中獎清冊。

廣告 廣告

財政部賦稅署提醒，9至10月期中獎統一發票領獎期間為12月6日至2026年3月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

1,000萬中獎清冊：

1,000萬中獎清冊。（取自財政部官網）

200萬中獎清冊：

200萬中獎清冊。（取自財政部官網）

200萬中獎清冊。（取自財政部官網）

更多鏡週刊報導

疑學生發文喊「他X的清大逼我當鄭捷」 校方急回應：已請教官了解、輔導

袁惟仁緊急送醫最新病況曝！ 紀寶如：現在還在住院、康復中

注意！中度磁暴預計持續影響約15小時 衛星導航、無線電通訊恐短暫中斷