9、10月統一發票今開獎！財政部曝「1方法」：中獎機率秒提高

生活中心／朱祖儀報導

發票中獎是許多人生活中的小確幸。（示意圖／資料照）

9、10月統一發票中獎號碼在今（25）日出爐，千萬特別獎號碼為「25834483」，不少人都期待能有中獎小確幸。財政部先前指出，提高發票中獎率最好的方法，就是使用各類載具開立電子發票，這樣除了可以對紙本統一發票的號碼，也可以參與「雲端發票專屬獎」抽獎，多一次中獎機會。

財政部表示，民眾消費時，使用手機條碼、會員載具、信用卡或悠遊卡等工具開立電子發票，不僅可以快速對獎，除了原本紙本發票的中獎號碼之外，每期也會祭出「雲端發票專屬獎」，也就是說可以多一次中獎的機會。

廣告 廣告

另外，財政部賦稅署日前宣布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，讓更多民眾有中獎的小確幸。

使用載具開立電子發票，有多一次中獎機會。（示意圖／資料照）

另外，財政部也呼籲，民眾使用載具索取雲端發票之餘，也可利用「財政部統一發票兌獎」APP兌領獎金，不僅可以24小時即時領獎，還免繳納4‰的印花稅款。

更多三立新聞網報導

通過週休三日太難！上班族改求「1方法」休息：這比較有希望

小三數學「1897-392」答1500被扣分！老師曝正解 家長吵翻：有瑕疵

普發1萬陸續入帳！一堆人「拖到明年才領」 原因曝光：不用急

「7類電器」插頭不要拔！專家示警容易損壞：電費恐更貴

