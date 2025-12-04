9-10月統一發票誕生11名千萬富翁 超商中獎門市一次看

今年9-10月統一發票開出11張千萬大獎，18張200萬特獎。（圖：資料照）

今年9-10月統一發票大獎消費清冊今天（4日）公告，根據財政部統計，本期1000萬元特別獎開出11張、200萬元特獎也開出18張。有人只花了64元購買飲品、鮮食，就中了千萬大獎，有人只花45元就中了200萬特獎。

根據業者統計，7-ELEVEN公布這期開出9組發票大獎，分別有2張1000萬元特別獎，其中1人在桃園市龜山區新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；另1人在台北市信義區宏泰門市花費64元購買飲品、鮮食。

廣告 廣告

全家便利商店本期也開出2組千萬大獎，一位幸運民眾花148元在全家社子島店購買冰拿鐵和零食；花蓮新城嘉新店有人花115元購買義大利麵及西瓜。另外，全聯福利中心則開出1張千萬特別獎，有民眾在台北中正南昌門市花85元購買鮮乳就抱走大獎。

財政部表示，9-10月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「25834483」；200萬元特獎中獎號碼「46587380」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則是「41016094」、「98081574」及「07309261」。

財政部表示，9-10月統一發票領獎期限為今年12月6日到明年3月5日止，提醒中獎人應該在領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。