9.5公斤超狂上圍成人片女星 驚傳泰國飯店墜樓亡

以一對9.5公斤重的J罩杯傲人上圍走紅的成人片女星瑪莉（Mary Magdalene，本名Denise Ivonne Jarvis Gongora）近日驚傳在泰國布吉（Phuket）的巴東塔（Paton Tower）飯店房間9樓陽台墜落死亡。

根據泰媒報導指出，瑪莉在泰國當地時間週二入住飯店時墜樓身亡。根據當地警局局長查納隆（Channarong Prakongkuea）表示，瑪莉在當天下午1時30分被飯店員工發現倒臥在停車場，已經沒有生命跡象。

根據泰媒報導指出，警方初步勘驗，瑪莉房間陽台上拖鞋的擺放方式，被認為是她曾走到陽台邊，之後不慎墜落身亡。目前她的遺體已經被送往Paton醫院，再轉至普吉瓦奇拉醫院（Vachira Phuket Hospital）進行法醫相驗；她的家屬也已接獲通知。

瑪莉是一名加拿大與墨西哥的混血兒，她曾經自稱童年經歷坎坷，因為在極度保守的宗教家庭長大，所以她早早叛逆地染上毒癮，她還曾經坦承「12、13歲是我人生最瘋狂的時期。我那時就開始吸毒，還曾喝醉酒去上學」，她成年後就開始多次接受隆乳、提臀術等醫美整形手術。

Mary過去分享的影片：連結請點我

