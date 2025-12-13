9.5萬張艾普斯坦照片曝光！川普、柯林頓、蓋茲全入鏡…驚見保險套還印「我超大」

川普與6名戴著花環的女子合影。圖／翻攝自FB／Oversight Dems

美國政壇多年來爭議不斷的「艾普斯坦檔案」（Epstein Files）近日再度掀起波瀾，眾議院與參議院近期推動法案，要求司法部在12月19日前公開所有與已故性罪犯傑弗里艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的調查文件。美國眾議院監督委員會（House Oversight Committee）民主黨成員更在13日公布多張來自艾普斯坦遺產的照片，只見多名曾與艾普斯坦有所交集的政商界大人物都在內，包括現任美國總統川普（Donald Trump）、前總統柯林頓（Bill Clinton）等，再度引起關注。

艾普斯坦最新照片集曝光！情趣用品一堆、還有川普保險套

根據CNN等外媒報導，眾院監督委員會指出，這批照片來自艾普斯坦遺產方依據國會傳票所提供，總數約9.5萬張，涵蓋1990年1月1日至2019年8月10日期間，在艾普斯坦「擁有、租用、經營或使用的不動產」內拍攝的影像資料。除了川普、克林頓，不少入鏡的大人物此前都曾被揭露與艾普斯坦往來密切，包括微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、前白宮首席策略顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）、維珍集團創辦人理查布蘭森（Richard Branson）、前財政部長桑默斯（Larry Summers）等。

與艾普斯坦有過往來的大人物都出現在本次公開的照片中。圖／翻攝自FB／Oversight Dems

從已公開的資料中可見數張與川普相關的照片，包括他與6名配戴花環女子的合影、與艾普斯坦並肩站立和另一名女子交談、與一名女子摟腰合影等，甚至還有川普沒入鏡但出現他名字的照片，包括一張標示「Trump Condoms（川普保險套）」、「4.50美元」的商品，包裝還印有川普漫畫肖像與「I’M HUUUUGE!」（我超大）的字樣，該物品更被美國國家歷史博物館形容為「政治諷刺保險套」。

其他照片則包括柯林頓、艾普斯坦及其女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）與另一對夫婦同框、班農與艾普斯坦在鏡子前自拍，比爾蓋茲與前英國安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）合照、布蘭森與艾普斯坦合影等。不過，委員會強調，雖然這批照片中還出現情趣用品，但並未顯示任何不當性行為，也未呈現涉及未成年者的畫面，目前尚不清楚拍攝時間、地點與拍攝者身分。

最新公佈的照片中出現許多情趣用品。圖／翻攝自FB／Oversight Dems

白宮反擊：民主黨刻意挑選照片製造敘事

針對上述公開照片，川普受訪時表示自己並未看過相關影像：「有成百上千的人都和他拍過照片，這沒什麼大不了的。我對這件事一無所知。」

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）隨即發表聲明反駁，指控民主黨「選擇性釋出經過挑選、並隨機塗黑的照片，試圖營造虛假敘事」：「民主黨針對川普總統的抹黑早已一再被戳破，而川普政府為艾普斯坦的受害者所做的，遠比民主黨更多，包括多次呼籲透明、公布數千頁文件，以及要求對艾普斯坦的民主黨友人展開進一步調查。」

傑克森更點名民主黨籍眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）與維京群島代表普拉斯凱特（Stacey Plaskett）過去都曾與艾普斯坦有所聯繫。報導指出，普拉斯凱特曾於2019年國會聽證會期間與艾普斯坦互傳簡訊；另有2013年的顧問團體郵件顯示，曾詢問艾普斯坦是否願意參與與傑佛瑞斯相關的募款活動。傑佛瑞斯則回應，對相關郵件毫無印象，也未收受任何捐款。

眾人紛紛撇清關係！哈佛校長辭職：深感羞愧

柯林頓方面重申，他從未被指控涉及艾普斯坦任何不法行為，且在2019年艾普斯坦遭起訴前已與其斷絕往來。蓋茲發言人則多次否認艾普斯坦曾為蓋茲工作，而蓋茲本人也曾在受訪時坦言後悔與艾普斯坦見面，並強調對其犯罪行為毫不知情。

比爾蓋茲也曾與艾普斯坦有過往來。圖／翻攝自FB／Oversight Dems

另外，前財政部長桑默斯因與艾普斯坦的交情，即使未被指控犯罪，也已暫停哈佛大學教職並辭去OpenAI董事職務，後來也公開表示對自己維持與艾普斯坦的交集而「深感羞愧」。安德魯王子則已放棄王室頭銜，並否認所有不當行為指控。

對此，CNN審閱數千頁艾普斯坦的電子郵件後發現，多年來艾普斯坦其實曾多次提及川普，有時分析川普的行為、有時散播八卦，有時只是藉此塑造自己是少數能深入了解總統的人。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



