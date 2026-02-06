9.7億威力彩槓龜！罕見包牌策略奏效 狂賺8萬

威力彩頭獎持續從缺，5日開獎結果再度槓龜。（示意圖／東森新聞）





威力彩頭獎持續從缺，5日開獎結果再度槓龜，累積獎金來到9.7億元，預估下一期頭獎上看11.5億元，引發彩迷高度關注。雖然最大獎項尚未送出，但仍有投注者以特殊策略成功回本，甚至賺進近8萬元，成為本期另類焦點。

位於桃園的「樂樂彩券行」在臉書分享，一名被店家稱為「超級勇者」的顧客，當天一次投入6萬7200元，採用少見的包牌方式投注威力彩。他選擇第一區包下9個號碼，第二區則全面包牌，希望能一舉命中高額頭獎。投注站也直呼，刷彩券時手都在發抖，只盼頭獎能在店內誕生。

隔日彩券行更新結果指出，該名投注者與頭獎擦身而過，第一區選號35號，卻偏偏開出34與36號，錯失關鍵一碼。不過由於採用「系統9搭配第二區全包」的下注方式，即便第一區僅中4碼，仍觸發多組獎項連續中獎。經統計，該名勇者共兌領獎金14萬6400元，因每注金額皆未達課稅門檻，無須繳稅，扣除成本後實際獲利約7萬9000元，投資報酬率相當亮眼。

一名被店家稱為「超級勇者」的顧客，當天一次投入6萬7200元。（示意圖／翻攝自pixabay）

除了這筆特殊案例，台灣彩券公司也公布，本期威力彩開出一注二獎，第一區6碼全中，僅差第二區一碼與頭獎失之交臂，獎金高達1428萬元。幸運彩券由高雄市新興區八德一路的「熊發財彩券行」開出。

另外，刮刮樂市場也傳出喜訊，桃園一名年輕男子原本計畫於春節期間，帶著家人前往韓國旅遊，卻因機票與住宿費用過高而苦惱不已。某日路過彩券行時，看到店內供奉的財神爺神像，臨時起意刮了一張彩券，竟意外抱走百萬獎金。

刮刮樂市場也傳出喜訊，桃園一名年輕男子原本計畫於春節期間。（示意圖／翻攝自pixabay）

台彩指出，該名幸運得主購買的是面額2000元的「2000萬超級紅包」，當下他特地選了距離財神爺最近的一張，心中默默祈求旅費能有著落。沒想到刮開不久，便確認中了二獎100萬元，當場又驚又喜，在店內興奮揮舞彩券。

