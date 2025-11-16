9.8億兆彩頭獎開出 喬州1注獨得

金額高達9億8000萬元的「兆彩」(Mega Millions)頭獎彩券，在14日晚上開出，由喬治亞州的兆彩玩家一票獨中。這是喬治亞州歷年來最高額獎金。

雖然中獎機率僅為2.905億分之一，但是某名幸運兒一舉猜中全部六個號碼；中獎號碼為1、8、11、12和57，金色超級球號碼為7。下次兆彩開獎訂18日舉行，獎金將重置為5000萬元。

這張「兆彩」頭獎彩券是在喬治亞州紐南市(Newnan)Publix超市售出；該市位於亞特蘭大西南40哩處。中獎者可以選擇分30年分期領取或一次性領取現金；一次領取的獎金金額約為4億5220萬元。

廣告 廣告

喬治亞州彩券總裁兼執行長科爾賓(Gretchen Corbin)聲明表示，「我們熱烈祝賀本州歷來最大贏家。」喬州迄今已有17位兆彩彩券中獎者；此前，該州有八年無人中獎。

這是喬州有史以來開出的最高彩券獎金，超過2024年10月23日一位匿名幸運得主贏得的4億7800萬元「勁球」(Powerball)獎金。喬州規定兆彩彩券中獎者必須在開獎日起180天內領取獎金。

「兆彩」今年稍早已開出四次頭獎。但官方表示，從6月27日有人中到頭獎，到11月15日再次開出頭獎，期間連續39次摸彩無人中頭獎，創下「兆彩」有史以來最長的摃龜紀錄。

14日開出的9億8000萬元「兆彩」頭彩，雖然沒有躋身美國彩券獎金前十名，仍是2002年以「兆彩」名義開獎以來的第八高額獎金。9月份由密蘇里州和德州的兩名「勁球」玩家贏得的近18億元巨額頭獎獎金，是美國史上最高額彩券獎金之一。

除了頭獎之外，「兆彩」還提供其他獎項；贏得這些獎項的機率為23分之一。11月11日那次抽獎，總計有超過80萬名幸運兒贏得頭獎以外的獎項。

「兆彩」彩券每張售價5元，在美國45個州、華盛頓特區和美屬維京群島販售。「兆彩」今年4月進行過歷來最大改革，彩券價格從2元漲為5元。

更多世界日報報導

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

加州富豪在這建房很快搶光 每年還要繳幾萬會員費

警務政策路線差異明顯 曼達尼將會市警局長蒂池