9.9元咖啡打趴星巴克！市佔腰斬、被大陸品牌夾殺 昔霸主「換現金逃」

國際中心／綜合報導

未來在中國可能喝不到星巴克了！星巴克以 40億美元賣掉中國控股權（圖／資料照）

美國咖啡巨頭星巴克撐不住了？外媒爆出，星巴克決定砍掉在中國市場的主導權，以 40億美元（約新台幣1,300億元） 把控股權賣給私募基金「博裕資本」，讓外界直呼：「這不是退場，什麼才是退場！」這筆交易更被形容是 近年外資品牌撤離中國市場「最值錢的一次」，震撼全球咖啡市場。

根據協議內容，雙方將成立合資公司，博裕資本最多拿走 60% 股權，剩下 40% 由星巴克保留。不過星巴克還是握有品牌與 IP 授權權力，等於「當小股東，但還能抽版權金」。星巴克預估，中國零售業務總估值上看 130億美元，可見中國市場仍很肥，只是星巴克已不是主角。

廣告 廣告

但外界關注的重點不只在「賣股」，而是 星巴克為何突然鬆手？

中國市場風向變了。過去星巴克是咖啡霸主，但近幾年殺出瑞幸咖啡、庫迪咖啡等本土品牌，打著 「更便宜、更本土、更密集展店」 的策略，把星巴克狠狠夾擊。尤其瑞幸靠 9.9 元人民幣（約45台幣）激戰星巴克，成功讓星巴克高價形象變「不親民」。

根據市場研究機構「歐睿國際」統計，星巴克在中國市占率 5 年內從 34% 暴跌剩 14%，等於市占蒸發 2/3，直接被打下神壇。雖然中國仍是星巴克全球最大單一市場之一、門市數占全球 20% 以上，但「地位不再、壓力爆棚」已成事實。

如今星巴克選擇「讓出控股權、換現金」，外界解讀：不是看不到未來，而是 外資品牌已開始重新思考，還要不要把雞蛋放在中國籃子裡。

更多三立新聞網報導

台積電被點名！中國PO衛星照見「竹科無遁形」外媒直呼：這是最危險訊號

22歲護士腿麻、劇痛變色掛急診 醒來竟少一條腿！崩潰：進醫院是完整的

台積電要連漲4年！先進製程「缺＋漲」雙殺 客戶急了：得排到2026

本週「最強幸運生肖」出爐！3生肖事業旺到爆 獨它一路開掛奪三冠

