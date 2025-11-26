9.9元咖啡攻台！瑞幸咖啡低價打趴星巴克 4大超商回應了

生活中心／賴俊佑報導

瑞幸咖啡傳出將進軍台灣市場，低價策略恐撼動超商咖啡市場。（圖／翻攝自瑞幸咖啡官方網站）

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）以9.9元人民幣(約台幣45元）打趴星巴克，在中國被稱為「星巴克殺手」，傳出今年12月進軍台灣市場，首家門市選在台北南京復興商圈，其低價策略是否會影響到超商咖啡市場，全家、7-ELEVEN和萊爾富皆做出回應，OKmart則不針對議題回應。

4大超商針對瑞幸咖啡攻台做出回應。(圖／業者提供）

全家：便利性是超商的優勢

全家生鮮現做調理部長林鴻成表示，雖然瑞幸咖啡主打平價與超商定位重疊，不過在通路規模上，全家全台有4000家門市，如果瑞幸咖啡無法在短時間大量擴點，難以撼動超商咖啡既有的市場基礎。

廣告 廣告

另外，林鴻成提到便利性是超商的優勢，全家長期布局寄杯服務，門市約有4成消費者使用手機兌換咖啡，且超商多為24小時營業，民眾只要一支手機出門，隨時都能購買或兌換咖啡。

7-ELEVEN：以多元品牌策略引領市場

7-ELEVEN CITY咖啡系列以多元品牌策略與創新商品為核心，持續引領便利咖啡市場。CITY CAFE推出全系列義式咖啡體驗，從「厚乳拿鐵」的濃醇奶香，到濃萃系列的強烈咖啡香氣，再到高海拔「特選咖啡」的楓糖風味層次，全面滿足不同族群的品味需求。

此外，CITY PRIM精品咖啡，門市規模突破7,000店，品牌風味獲得市場高度肯定，成為消費者犒賞時刻的首選咖啡；「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」則以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊親自精選海內外的精品咖啡豆限量販售，持續帶給顧客高品質且便利的咖啡體驗。

萊爾富：遍布交通樞紐、學校與商辦滿足需求

萊爾富專注在自家咖啡產品的持續升級。Hi café使用通過 CQI 評鑑的精品級咖啡豆，具備堅果可可的醇厚風味，提供穩定且高品質的日常咖啡體驗。目前全台已有1800 家門市，遍布交通樞紐、學校與商辦區，滿足消費者的日常需求。

更多三立新聞網報導

超商砸億元裝「AI飲料機」！70秒做好一杯 千家門市都喝得到

「星巴克殺手」瑞幸咖啡攻台！星巴克大氣回應：樂見 2咖啡品牌也發聲

館長蛋捲店「金元酥」爆關門了？才風光1個月「機台打包載走」畫面曝光

沙茶沒奪冠！台灣人「最愛火鍋湯底TOP5」 賣場限時買1送1

