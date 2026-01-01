9.9度急凍！強烈冷氣團全面發威、這「8縣市」低溫警戒 下周恐再迎新一波

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

入冬首波強烈大陸冷氣團全面南下，台灣各地氣溫驟降，中央氣象單位連續發布低溫與大雨特報，不少民眾明顯感受到比跨年夜更冷的寒意，今（2）日清晨多地低溫探底，正式進入本波冷氣團最有感的時段。

入冬首波強烈大陸冷氣團全面南下，台灣各地氣溫驟降。（示意圖／unsplash）

根據中央氣象署觀測，今晨本島最低溫出現在新竹縣湖口鄉，清晨6時29分測得9.9度。氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團影響，新北、基隆、台北、桃園、新竹縣、苗栗、宜蘭及金門等8縣市，有出現10度以下低溫的機率，已列為低溫黃色燈號，提醒民眾留意寒冷天氣。

廣告 廣告

氣象署表示，今晚至周六（3日）清晨將是本波冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭普遍只有10至11度，南部、花東及澎湖約12至14度，金門、馬祖甚至可能下探8至9度。周六白天氣溫雖略有回升，但整體感受仍偏冷，保暖不可掉以輕心。

降雨方面，受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，今天有局部大雨發生的機率，需防短時間強降雨，山區應注意坍方與落石風險，沿海及空曠地區風勢也偏強。

展望後續天氣，周日（4日）白天起冷氣團將逐漸減弱，氣溫回升，不過清晨仍可能出現局部接近10度的低溫。氣象署提醒，下周一（5日）起還有新一波冷空氣接力南下，6日至8日不排除再度達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，冷空氣一波接一波，民眾務必隨時留意最新天氣變化。



更多FTNN新聞網報導

雨神不退場！南方雲系＋東北季風雙重夾擊 全台濕冷天氣一路逼近聖誕節

北部低溫下探15度！東北季風報到轉濕轉涼 氣象署：影響恐一路到耶誕節

好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度

