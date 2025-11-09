90元小泡芙賣220元 西門町伴手禮店爆坑殺觀光客

觀光客來台必去西門町，但不時傳出有業者坑殺觀光客的爭議，除了水果賣超貴，近日還有民眾發現西門町的伴手禮店也貴得離譜，一盒市售小泡芙大賣場只要90元左右，在當地竟要價220元，且1年前就有遊客在Google地圖上留言，稱同一包餅乾比在機場買貴了80元，批評店家賺取暴利。

一名網友近日在Threads表示，在西門町一間伴手禮店發現，很受外國人喜愛的小泡芙，市售明明才90元左右，但在西門町竟然賣到一盒220元，傻眼喊「誰都不希望到國外被當盤子吧，這些其實便利商店都買得到，希望外國人不要對台灣印象很差」。

廣告 廣告

文章上線後吸引逾8萬名網友點閱，有人根據線索發現應該是一間距離西門町捷運站很近的伴手禮店，實際查詢該店在Google地圖上的評價有4.3顆星，有遊客留言稱「價格很盤」、「在這買的手機繩不到1個月就斷了」、「一包芋仔餅在機場買120元，在這邊一包要200元，感覺這店很暴利」，但也有日本觀光客大讚「店員很熱情好客，還能試吃，下次會再來」。

網友則說「太貴了吧，昨天網購18包才234元」、「台灣人出國也一樣啊，上周在日本鄉下藥妝店買東西，店員不會退稅也沒用折價券，結果一樣的東西在東京買，有折價又退稅」、「就算有活動優惠，但這價錢也貴太多」、「房租跟人事有這麼誇張嗎？這種店就進貨來賣而已，沒什麼額外支出吧」。

更多中時新聞網報導

外送員專法草案 保障報酬透明化

MLB》拚3連霸 道奇千萬美金留孟西

許志豪一身綠 有青蛙王子味道