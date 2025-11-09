90元小泡芙賣220元！西門町伴手禮店爆「痛宰觀光客」 台灣人也看傻

生活中心／綜合報導

小泡芙是許多觀光客喜愛的伴手禮。（圖／資料照）

西門町是許多外國觀光客來台必去的景點之一，但沒想到卻傳出宰殺觀光客的狀況？一名網友表示，最近去逛西門町，發現原本市價約90元的盒裝小泡芙，在西門町店家標示價格220元、買5送1，讓他相當傻眼，文章曝光引起討論。

原PO在Threads發文表示，在西門一間禮品店發現，裡面盒裝的小泡芙上面標示買5送1及220元。他沒有去問實際價格，但他認為外國人看到這價位，都會以為是一盒220元，「誰都不希望到國外被當盤子吧？」很擔心外國人會因此對台灣印象變差。

不少網友表示，「這樣標，總不可能說5送1只要220吧」、「剛好吃完一包，我昨天在酷澎買18包才234元」、「八成是1盒220，但一個願打一個願挨，就跟現在日本買東西也是一樣，不會自己比價就等著被盤」、「我也會覺得1盒220。」

也有人指出，「我看日本跟韓國人都很聰明會去家樂福掃貨」、「店家買五送一寫的跟220元差不多大，我覺得沒問題，至於老外怎麼誤解，現在手機翻譯都能直拍了。」

