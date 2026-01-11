90公分長「石槽」火鍋 遭吐槽像農村「豬食槽」

中國湖南有業者推出石槽火鍋，使用長達90公分的巨型石雕火鍋容器。（圖／翻攝自微博@螞蟻觀視界）





中國湖南有業者推出石槽火鍋，使用長達90公分的巨型石雕火鍋容器，一次可供8人共享美食，不過有民眾看到後，聯想到農村豬舍裡的豬食槽，直言完全提不起食慾，也對衛生狀況產生疑慮。

中國遊客：「石槽火鍋我們是第一次吃，質樸又新奇，用石頭雕刻的大石槽，大家一窩蜂圍著吃，特別有意思。」

台灣有石頭火鍋，在中國大陸有石槽火鍋，這樣的火鍋容器你看過嗎，這組長條形鍋具長90公分、寬25公分，將煮好的熱騰騰鍋物倒進去，一口氣可供8人同時分享，但湖南永州這個業者創意發想的石槽火鍋，也被部分民眾聯想很像農村養殖場裡的豬食槽，瞬間讓人胃口全失。

廣告 廣告

中國評論員：「老闆趕忙澄清，說這可不是舊豬食槽，是專門找老匠人，用老青石打磨的。」

老闆強調衛生安全沒有疑慮，店裡兩組石槽鍋具都是特別訂製，認為大家不用過多聯想。

當事火鍋店業者：「藝術來源於生活嘛，以前你像我們吃的紅薯啊，那個甜菜梗子啊，那些東西都是豬吃的啊，現在人也在吃啊。」

中國網路新聞：「但是有網友表示擔憂，根本洗不乾淨啊，實在下不去嘴，石槽火鍋既不藝術也不生活。」

其實在中國農村不少人腦洞大開在豬舍裡辦桌，用怪手挖土機前面的鏟斗炒菜煮火鍋，只要吃的人不介意其他人也不用太認真。不過想吃正規火鍋連鎖龍頭海底撈業者，在北京跟上海內蒙古門市就推出新噱頭。

中國海底撈業者：「馬年驚喜馬上揭曉。」

金色小馬迎合年節可愛又喜氣，只要來店消費就送黃金象徵馬上有錢，引發網上熱烈討論，不過海底撈也坦言，馬年限定黃金是金箔裝飾，黃金含量極少，數量有限。

更多東森新聞報導

獨居者App「死了麼」登中國付費榜首 取名引熱議

曹錦輝加盟中國城市棒球聯賽 1/13披福州戰袍首秀

不爽日本首相挺台論！中國「掐脖子」限稀土還卡關日貨

