90分鐘爬上台北101！霍諾德曝「幕後視角」 驚呼：從未見過

美國知名攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上月攻頂台北101。（圖／翻攝自霍諾德 臉書）





美國極限攀登界知名人物艾利克斯．霍諾德（Alex Honnold）於上月25日完成壯舉，在約90分鐘成功徒手攀登台北101，創下紀錄也引發討論。今（1日）霍諾德在臉書分享幕後照片，感謝了工作人員並直呼：「我從未見過這樣的景象！」

霍諾德攀登上台北101引發討論，今日於個人社群分享了一系列攀登前以及陪伴攝影的幕後視角，首先是好友兼Netflix團隊攝影師Pablo Durana拍攝了當天的天際線，以及前一日隔壁大樓為他點亮「GO ALEX GO」來打氣，讓他驚呼：「我從未見過這樣的景象！」

廣告 廣告

另外，還有一張是他攀登時候，和攝影師Brett Lowell在憑藉繩索空中捕捉下驚險畫面的過程，這也讓霍諾德表達了十分感謝，「真的，他們是我這些年來合作過的最棒的團隊。這也是這個項目最大的樂趣之一：和我的朋友們一起工作，看著他們在各自最擅長的領域大放異彩。沒有什麼比看到朋友全力以赴更令人興奮的了！」



【更多東森娛樂報導】

●極限網紅攀62層高墜樓亡！母怒告直播平台 判決曝

●嘻小瓜婚禮紅包挨酸「全場最少」 和LuLu對話曝光

●翻紅「雅方羊肉爐」！00後千金正面照曝 半年吸粉破20萬

