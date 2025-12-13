90年代風籠罩北流! 金智娟獻唱多首懷舊老歌

娃娃金智娟與男團U:NUS，攜手演唱經典歌曲。（圖／東森新聞）





好久不見的還有歌手「娃娃金智娟」，帶領年輕歌手，在北流開唱多首經典歌曲，像是〈張三的歌〉、〈飄洋過海來看你〉，每一首都給聽眾帶來滿滿的回憶殺，金智娟受訪更表示，和小鮮肉們一起合作真的很棒。

歌手金智娟vs.男團U:NUS：「雖然沒有華廈美衣裳，但是心裡充滿著希望。」好久不見的娃娃金智娟和人氣新男團U:NUS，一起合唱經典歌曲〈張三的歌〉，跨世代演出，替演唱會拉開序幕。

演唱會全體表演者：「我們要飛到那遙遠地方望一望，這世界還是一片的光亮。」

12號晚間〈唱我們的歌〉金曲再現演唱會，在台北流行音樂中心登場，邀請六組藝人，演出超過20首90年代的金曲，金智娟演唱多首經典，掀起回憶殺。

歌手金智娟〈飄洋過海來看你〉：「為你，我用了半年的積蓄，飄洋過海地來看你。」

當年娃娃以這首〈飄洋過海來看你〉在歌壇爆紅，多年後也坦承，這首歌就是寫她自己的故事，近年來娃娃把重心放在廣播主持，久違登台和鮮肉們合作，很有「回春感」。

歌手金智娟：「更棒的事情是，還可以跟這些很棒的年輕朋友們一起合作。」

歌手黃偉晉vs.歌手金智娟：「（偉晉這次沒有跟大家合唱，自己一個人），對，因為他太強了。」

娃娃帶領後輩，用歌曲穿越回90年代，更重新詮釋多首作品。

男團U:NUS：「我左看右看，上看下看，原來每個女孩都不簡單，我想了又想，我猜了又猜，女孩們的心事還真奇怪。」對面的女孩看過來，U:NUS四位男孩將輕快的歌曲，改編成抒情卻激昂的風格。

歌手戴愛玲：「跟著感覺走，緊抓住夢的手，藍天越來越近，越來越溫柔。」老中青三代歌手聯手，詮釋不敗經典，讓聽眾坐上時光機，回憶青春年華。



