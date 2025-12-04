90度彎道失控撞電桿！46歲男不熟路況 驚險畫面全被錄

雲林斗南發生一起驚險車禍，一輛轎車在彎道失控後擦撞電桿和盆栽，隨後越過分隔島撞上對向停放的車輛才停下。目擊車輛拍下整個驚險過程，若時間相差一秒，目擊車就可能被直接撞上。事故發生在建國二路一處近90度的大彎道，46歲林姓駕駛因不熟悉路況且車速過快導致失控自撞，所幸無人受傷。此外，彰化埤頭也發生一起機車「翹孤輪」事件，騎士因操作不當導致車頭朝天，後座乘客緊急跳車，最終機車摔倒在路中。

轎車彎道失控撞電桿盆栽！目擊車驚險躲過，差1秒遭攔腰撞。(圖／TVBS)

天色剛亮時，雲林斗南一輛轎車在入彎時失控，先是擦撞路邊電桿和盆栽，揚起大量煙塵，隨後衝向對面車道，越過分隔島後撞上路邊停放的車輛才停下。目擊車輛的行車紀錄器拍下了整個過程，若時間相差一秒，目擊車就可能被直接撞上，情況十分驚險。

度彎道失控飆車撞電桿！46歲男不熟路況，驚險畫面全被錄。(圖／TVBS)

這起自撞車禍發生在日前清晨的雲林斗南，目擊者將影片分享出來，記錄了車輛入彎失控的全過程。附近民眾表示，早期這個路段常有車輛開快無法過彎的情況，但近期已經很少發生事故，這次是很久以來的一件案例。

電桿盆栽遭殃，肇事車頭嚴重凹陷無人傷。(圖／TVBS)

事發地點位於建國二路，現場是一個接近90度的大彎道。肇事車輛右前方因撞擊而嚴重凹陷。駕駛是一名46歲的林姓男子，為外地人，疑似因不熟悉路況又車速過快，導致失控自撞，所幸沒有人受傷。斗南分局新崙所所長王岩浚表示，自小客車駕駛人疑似操作不當，導致在過彎時先擦撞電桿，再擦撞對向路旁停放的車輛，現場無人受傷，也無飲酒情形。

民眾目擊一輛雙載檔車在綠燈起步時「翹孤輪」，車頭朝天翹起。(圖／TVBS)

除了這起車禍外，路上還有其他驚險畫面。在12月3日清晨7點多，彰化埤頭彰水路一段，有民眾目擊一輛雙載檔車在綠燈起步時「翹孤輪」，車頭朝天翹起，後座乘客立即跳車。騎士則緊抓著機車龍頭，原地自轉後機車摔倒在路中，現場傳來嘻笑聲。

在路上騎車嬉鬧甩帥的行為，可處以6000至36000元罰款。(圖／TVBS)

重機業者陳柏村解釋，檔車起步「翹孤輪」的原因是離合器放太快，同時油門催太猛，由於扭力很大，車頭就會立刻浮起來。警方指出，在路上騎車嬉鬧甩帥的行為不僅危及用路人安全，也會危及騎士自身安全，這類行為涉及危險駕駛，可處以6000至36000元罰款，並吊扣牌照6個月及強制參加安全講習。