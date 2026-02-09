「90後妹子」成臨時女兒！幫農村外漂子女跑腿盡孝 每單只收45元

王艷華幫偏鄉外漂子女跑腿盡孝，每單只收45元。（圖／翻攝自九派新聞）

大陸「90後女子」王艷華來自河南省商丘市民權縣雙塔鎮，曾在當地幼兒園任教，長期接觸留守老人與兒童，逐漸了解到不少老人因子女常年在外，生活起居與情感陪伴都面臨困難。從去年3月起，王艷華開始嘗試做「跑腿」服務，替外出打拼的子女為家中父母買生活用品、送飯菜，甚至轉達他們難以親口說出的關心與牽掛。

《九派新聞》報導，王艷華表示，自己起初只是出於幫忙的心態，並未打算收費，但隨著服務時間拉長，不少老人子女覺得過意不去，主動要求她定價。最終，她將費用定為每單人民幣10元（約新台幣45.5元），並澄清這並非人工費，而是補貼車輛損耗、保養與電費。

真正投入後，王艷華發現需求遠超預期。近1年來，她已為數百個家庭提供服務。在她看來，留守老人最迫切的並非物質，而是陪伴與情感連結，「他們嘴上不說，心裡都盼著孩子能在身邊」。

今年春節，將是她做跑腿服務以來的第一個新年。王艷華並不打算休息，儘管有委託人勸她「有空再送」，她仍希望儘快將年貨與心意送到老人手中。隨著年關將近，訂單明顯增加，有人提前10多天預約，行程已排到正月初五。

此外，王艷華的服務範圍也不斷擴大，從雙塔鎮延伸至周邊鄉鎮，甚至跨縣到蘭考、杞縣等地，最遠單程達70、80公里。其中，鄉鎮內仍維持10元一單，距離較遠則按公里加收少量費用。她的電動汽車購買不到1年，行駛里程已超過2.5萬公里。

長時間奔波讓王艷華將自己形容為留守老人的「臨時女兒」，但高強度工作也帶來身體負擔，她需同時照顧3個孩子、經營自媒體，近期每天僅睡4小時左右。她坦言，已開始考慮尋找幫手分擔工作，盼在幫助他人的同時，也能讓自己稍作喘息。當下，她最簡單的心願，只是「好好睡一覺」。

