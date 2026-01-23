90旬婦反覆肺水腫難以行走 部立嘉醫揪出主動脈瓣狹窄手術康復出院

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】90歲高齡婦人因反覆出現肺水腫及下肢水腫住院治療，病情穩定後出院，返家後仍持續感到走路喘、雙腳腫脹，甚至無法平躺入睡，只能長時間坐著休息，生活品質大受影響。家屬陪同前往衛生福利部嘉義醫院心臟內科門診就醫，經心臟內科羅勖中醫師詳盡問診與檢查，發現該名婦人具有明顯心臟衰竭症狀。安排心臟超音波檢查後，確診為「嚴重主動脈瓣膜狹窄」，屬於高齡族群常見且具高度風險的結構性心臟疾病，轉台中榮總接受經導管主動脈瓣膜置換，已平安出院返家休養。

廣告 廣告

羅勖中醫師指出，主動脈瓣膜狹窄會導致心臟無法有效將血液打出，進而引發肺水腫、呼吸困難、走路喘，嚴重時甚至可能導致休克。若未及時治療，重症患者一年內死亡率可高達五成。儘管患者年事已高，但羅醫師綜合評估其整體身體狀況、心臟衰竭嚴重程度後，認為其仍適合接受經導管主動脈瓣膜置換術（TAVR）。

由於羅醫師過去曾為台中榮民總醫院TAVR手術團隊一員，對相關術式與術前流程相當熟悉，能清楚向病患與家屬說明治療方式與風險，並迅速協助轉介至台中榮總心臟導管瓣膜手術團隊。完整評估後，病患順利接受TAVR手術，目前已平安出院返家休養，原本行走困難、呼吸費力的情況已有明顯改善。

▲羅勖中醫師指出，病患主動脈瓣膜嚴重鈣化，幾乎無法讓血流流過。

羅醫師提醒，主動脈瓣膜狹窄在疾病初期可能僅出現輕微喘或幾乎沒有症狀，但隨著年齡增長，病情可能迅速惡化。建議高齡長者如出現反覆肺水腫、呼吸困難、走路喘或夜間無法平躺等情形，應儘早就醫檢查，把握治療時機，才能提升生活品質與存活機會。（圖：劉芳妃翻攝）