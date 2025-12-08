90旬翁靠「1200張ETF」季領48萬 不敗教主：真的會越滾越大
近年來ETF已成為不少投資人喜愛的理財產品，特別是高股息型ETF常常被當作「可以養老」的收入來源。「不敗教主－陳重銘」就分享了一個案例，一名許姓阿伯自國泰永續高股息（00878）發行以來便認購了1000張，後續又靠股利買進200張，季領股利竟可達到48萬！許姓阿伯的「收益分配所得明細表」曝光後，引發網友熱烈討論。
據陳重銘透露，近90歲的許姓阿伯在00878發行時就認購了1000張，之後把每季領到的股利又投入00878，總計買進200張。而公開明細顯示，100萬單位當季配發40萬元，另20萬單位配發8萬元，加總等於單季領息48萬元。
陳重銘表示，許姓阿伯的子女都很成材，因此他也不需要留下太多的遺產，所以選擇高股息ETF作為穩定現金來源，只要按季領息即可支付生活費，不用額外操作，他強調「ETF張數多就會迷人，只要你持續把股利買回，張數就會一暝大一寸！」
貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少網友表示阿伯存1200張外，還可以長期持有真的很厲害，這就是標準的「錢滾錢」案例，「量大真的客觀」、「快90還那麼會理財，頭腦真好」、「複利的威力」。
不過也有網友表示，這樣的投資方式並不適合所有人，每個人的需求與風險承受度不同，「有人投資要資產報酬極大化，有人是要心理的安全感，要親身執行才有感」、「要每季填息才算完整」、「選適合自己的比較好」。
（封面示意圖／翻攝Pexels）
更多東森財經新聞報導
考上公務員卻發現「每月只能存1萬5」 她超沮喪：怎麼結婚生小孩？
其他人也在看
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 13
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 5
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 9
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
漲太兇！南亞科90日暴漲262%踩紅線 聯鈞、尖點當沖爆6成進入11檔注意股名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，證交所公布11檔注意股。記憶體大廠南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
PCB無極限！欣興漲破220大關奔3年半新高價 分析師：若跌破這位置停利
PCB領漲股、載板三雄之一的欣興（3037）今（8）日再度拉出漲勢，甩開同為三雄的景碩（3189）、南電（8046），一支獨秀站上222元，以3.2%的漲幅站上近3年半新高價。運達投顧分析師陳石輝指出，目前欣興已是籌碼戰，持有者若跌破當日低點，就要出場停利，若跌破10日均線則建議全數出手。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話