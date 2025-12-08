90旬翁靠「1200張ETF」季領48萬 不敗教主：真的會越滾越大





近年來ETF已成為不少投資人喜愛的理財產品，特別是高股息型ETF常常被當作「可以養老」的收入來源。「不敗教主－陳重銘」就分享了一個案例，一名許姓阿伯自國泰永續高股息（00878）發行以來便認購了1000張，後續又靠股利買進200張，季領股利竟可達到48萬！許姓阿伯的「收益分配所得明細表」曝光後，引發網友熱烈討論。

據陳重銘透露，近90歲的許姓阿伯在00878發行時就認購了1000張，之後把每季領到的股利又投入00878，總計買進200張。而公開明細顯示，100萬單位當季配發40萬元，另20萬單位配發8萬元，加總等於單季領息48萬元。

陳重銘表示，許姓阿伯的子女都很成材，因此他也不需要留下太多的遺產，所以選擇高股息ETF作為穩定現金來源，只要按季領息即可支付生活費，不用額外操作，他強調「ETF張數多就會迷人，只要你持續把股利買回，張數就會一暝大一寸！」

貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少網友表示阿伯存1200張外，還可以長期持有真的很厲害，這就是標準的「錢滾錢」案例，「量大真的客觀」、「快90還那麼會理財，頭腦真好」、「複利的威力」。

不過也有網友表示，這樣的投資方式並不適合所有人，每個人的需求與風險承受度不同，「有人投資要資產報酬極大化，有人是要心理的安全感，要親身執行才有感」、「要每季填息才算完整」、「選適合自己的比較好」。

