90歲奶奶大方談約會史 終身未婚不孤單
【緯來新聞網】加拿大紀錄片《阿嘉莎的四季》（Agathas Almanac）耗時6年，拍攝高齡90歲的阿嘉莎如何度過春夏秋冬，紀錄下她從86歲到90歲的生命歲月，該片也抱回獲Hot Docs最佳加拿大紀錄長片肯定
《阿嘉莎的四季》拍下90歲的阿嘉莎在農舍的生活。（圖／佳映提供）
導演艾蜜莉阿特金斯（Amalie Atkins）談起拍攝契機，透露當初父母相繼過世後，她渴望重新連結源自烏克蘭的母系歷史。身為阿嘉莎姪女的她，想起姑姑阿嘉莎那座自 1950 年代起未曾改變的農舍時，便被屋內鮮豔的色彩與日常儀式深深震撼，更意識到姑姑腦海中承載著珍貴的生活哲學，「隨著她這一代人逐漸離世，這些智慧正快速流失。我想把它們好好保存下來。」
電影中最令人動容的細節之一，莫過於阿嘉莎對傳承的堅持。她保存著來自母親、珍藏長達37年的西瓜種子持續種植。她在辣根罐上貼著「1975」、在鵝油容器寫著「來自母親的上等鵝油1982」。對出生於經濟大蕭條時期的阿嘉莎而言，任何東西都不該被浪費。破損的鞋子用膠水黏合、漏水的桶子與煙囪用膠帶固定，甚至連送給家人的餅乾也用舊面紙盒仔細黏好。每件物品都承載著家族情感，映照出逐漸被現代人遺忘的生活智慧。導演表示：「這部電影像阿嘉莎本人一樣，擁有持續給予的能力，漣漪不斷擴散。」
除了令人讚嘆的生活能力，阿嘉莎的幽默與坦率同樣深受觀眾喜愛。終身未婚的她，對著鏡頭大方分享約會史，笑稱自己從不孤單，因為「總事有事可做」。無論是照顧菜園、縫製棉被、招待朋友，她總能從日常裡找到快樂。更難得的是，她對鏡頭毫無畏懼，導演驚嘆：「她根本是獨白女王！自己對著鏡頭滔滔不絕，後來跑影展時，她也一點都不害羞，很敢講、很有主見、喜歡認識新朋友，非常享受這一切。」《阿嘉莎的四季》已在全球40多個影展放映，將於2026年6月12日正式在台上映。
《阿嘉莎的四季》花了6年時間拍攝。（圖／佳映提供）
高齡90歲的阿嘉莎大方分享約會史。（圖／佳映提供）
更多緯來新聞網報導
梁云菲突宣布「摘除子宮」 自曝藥物過敏痛到哭：我需要健康的身體
經典韓劇《賢內助女王》再播出 金南珠自曝「猶太教育」養出天才女兒
其他人也在看
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導
5歲就出道！左左右右高中畢業 公開近況笑喊：沒有無敵星星了
雙胞胎團體「左左右右」5歲就出道，曾因跳南韓女團Crayon Pop歌曲〈Bar Bar Bar〉舞蹈在社群平台上爆紅，並登上美國節目《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）。如今2人已18歲，並完成了高中學業，透過影片開心表示：「我們18歲了！」
Honda CR-V迎小改款99.9萬起上市！增列e:HEV動力搶進油電市場
連續14年蟬聯國產中型SUV銷售霸主的Honda CR-V搶進油電市場！在迎來小改款之際，除了汽油版外，同步帶來了e:HEV電油版，提供消費者更多元的用車選擇，本次小改款CR-V汽油版提供VTi-S及S共兩款等級，售價分別為新台幣99.9萬元、109.9萬元；電油版則有e:HEV S及e:HEV Prestige兩種選擇，售價分別為122.9萬元、129.9萬元。自5月中開放預售至今，小改款Honda CR-V已接單1800張，其中7成為e:HEV車型，台灣本田也訂出年販售1萬台的目標。想感受CR-V電油魅力的車迷玩家們，6月13日起即可至全台Honda Cars展示中心體驗試乘。另外，歡慶CR-V上市，2026年9月底前領牌CR-V全車系，享德國馬牌輪胎PremiumContact C 18,000元加價購優惠。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
早餐大胃王注意！食藥署抽驗276件餐點 早安美芝城、拉亞漢堡都中標
【記者黃泓哲／台北報導】食藥署公布「115年早餐餐飲業稽查專案」結果，聯合各縣市衛生局針對全台239家早餐店及餐飲業者進行查核，共抽驗276件餐點與食材，整體合格率達99.6%，包括早安美芝城、拉亞漢堡以及洪記豆漿大王和花蓮早人早餐店都有發現不合格的狀況，提醒民眾注意。
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
哥倫比亞政壇震撼！調查委員會主席提議暫停總統 Gustavo Petro 職務至6月21日
哥倫比亞政壇傳出重大動盪，國會調查與指控委員會主席 Gloria Arizabaleta 於週三提交一份文件，正式提議暫停總統 Gustavo Petro 的職務，預計停職期限將持續至今年6月21日，引發各界高度關注。
黃仁勳揭韓國大佬聚會內幕！點名他「1原因」包辦烤肉 認：我只負責吃
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，除了分享創業歷程，也首度公開日前與南韓科技業大老們聚餐的私下互動畫面。被問到日前引發熱議的「兆元宴」（三燒會：三層肉＋燒酒聚會）內幕時，黃仁勳不但大讚韓式烤肉美味，還笑曝當天烤肉烤最勤的人其實是LG集團會長具光謨。
這次不是小動物闖禍！台中海線逾14萬戶大停電 台電曝原因
中部地區連日大雨，造成多處淹水之外，今（10）傳出因線路問題，造成大範圍停電，從龍井、梧棲、沙鹿等地都有停電，連帶大甲鎮瀾宮、靜宜大學等都受影響。有關台中海線地區停電事故，台電表示，今日下午2時17分進行新設備送電過程，因現有設備絕緣不良導致故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區共14.17萬戶停電，經搶修已於26分鐘內全數復電，造成民眾不便，台電......
黃仁勳9歲赴美「靠掃廁所賺錢」！親曝童年艱苦生活 成功關鍵只有1件事
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目今（10）日晚間播出，黃仁勳除了分享創業心法，也罕見談到妻子對自己人生的重要影響。當天他依舊穿著招牌皮外套現身，被問到何時開始建立這樣的穿衣風格時，他笑說自己身上的衣服全部都是太太買的。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
PLG/三分低迷仍不失信心 領航猿明星後衛：坦然面對外界質疑
桃園領航猿今天在總冠軍賽第3戰以76：85敗給臺北富邦勇士，系列賽陷入1比2落後。此役攻下全隊本土最高11分的李家慷，賽後坦言對自己的外線表現不滿意，希望下一場能夠及時調整。
競爭對手全押電動車！豐田章男坦言：現在的我很孤獨
熱愛汽車的 Toyota 會長豐田章男，一直都毫不避諱表達他對於燃油車的熱愛，他也曾明白說出自己並不喜歡電動車。然而在一次與外媒的採訪中，當看到對手品牌擁抱電動汽車時，豐田章男坦承，他感到很孤獨。
兩棟屋頂全被吞噬！新莊驚見「空中垃圾山」
[NOWNEWS今日新聞]有網友在Threads分享新北市新莊區一處公寓頂樓，竟被堆成一座空中垃圾山。對此，新北市工務局與環保局做出說明，指出該處樓梯間雜物已於5月7日改善完成並依法裁處；至於引發熱議...
海馬士西濱首射！電腦異常火箭彈無法發射
[NOWNEWS今日新聞]陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，國軍向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸進行實彈射擊，原...
獨／又一法官倒下！司法院前人事處長蔡新毅 驚傳不適送加護病房急救
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導司法案件近年來爆炸性增長，以致司法過勞事件頻傳，不少法官因而倒下，而今再傳曾任司法院人事處長的懲戒法院法官蔡新毅突...