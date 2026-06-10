90歲奶奶大方談約會史 終身未婚不孤單

【緯來新聞網】加拿大紀錄片《阿嘉莎的四季》（Agathas Almanac）耗時6年，拍攝高齡90歲的阿嘉莎如何度過春夏秋冬，紀錄下她從86歲到90歲的生命歲月，該片也抱回獲Hot Docs最佳加拿大紀錄長片肯定

《阿嘉莎的四季》拍下90歲的阿嘉莎在農舍的生活。（圖／佳映提供）

導演艾蜜莉阿特金斯（Amalie Atkins）談起拍攝契機，透露當初父母相繼過世後，她渴望重新連結源自烏克蘭的母系歷史。身為阿嘉莎姪女的她，想起姑姑阿嘉莎那座自 1950 年代起未曾改變的農舍時，便被屋內鮮豔的色彩與日常儀式深深震撼，更意識到姑姑腦海中承載著珍貴的生活哲學，「隨著她這一代人逐漸離世，這些智慧正快速流失。我想把它們好好保存下來。」



電影中最令人動容的細節之一，莫過於阿嘉莎對傳承的堅持。她保存著來自母親、珍藏長達37年的西瓜種子持續種植。她在辣根罐上貼著「1975」、在鵝油容器寫著「來自母親的上等鵝油1982」。對出生於經濟大蕭條時期的阿嘉莎而言，任何東西都不該被浪費。破損的鞋子用膠水黏合、漏水的桶子與煙囪用膠帶固定，甚至連送給家人的餅乾也用舊面紙盒仔細黏好。每件物品都承載著家族情感，映照出逐漸被現代人遺忘的生活智慧。導演表示：「這部電影像阿嘉莎本人一樣，擁有持續給予的能力，漣漪不斷擴散。」



除了令人讚嘆的生活能力，阿嘉莎的幽默與坦率同樣深受觀眾喜愛。終身未婚的她，對著鏡頭大方分享約會史，笑稱自己從不孤單，因為「總事有事可做」。無論是照顧菜園、縫製棉被、招待朋友，她總能從日常裡找到快樂。更難得的是，她對鏡頭毫無畏懼，導演驚嘆：「她根本是獨白女王！自己對著鏡頭滔滔不絕，後來跑影展時，她也一點都不害羞，很敢講、很有主見、喜歡認識新朋友，非常享受這一切。」《阿嘉莎的四季》已在全球40多個影展放映，將於2026年6月12日正式在台上映。

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《阿嘉莎的四季》花了6年時間拍攝。（圖／佳映提供）

高齡90歲的阿嘉莎大方分享約會史。（圖／佳映提供）

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