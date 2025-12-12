90歲婆婆煮飯、洗衣還慘遭家暴！她無奈申請「保護令」痛揭鬼媳婦惡行

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣高齡90歲的老婦人阿梅（化名）跟媳婦阿花（化名）同住，未料，阿花不僅嫌棄婆婆煮的飯，還把飯倒掉，還會辱罵對方，甚至曾把人推倒。為防止家暴等不法侵害行為再度發生，阿梅向法院聲請暫時保護令獲准，日後阿花不得對婆婆實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。

高齡90歲的老婦人阿梅（化名）跟媳婦阿花（化名）同住，共同生活2年時間內，因媳婦不習慣婆婆煮的飯，被嫌太辣還被倒掉，今年9月因誤操作洗衣機，還被指著額頭辱罵。

今年10月22日9時許，婆婆阿梅提醒媳婦阿花要曬衣服，未料，遭對方推倒，造成腫疼、瘀青；為防止家暴等不法侵害行為再度發生；阿梅無奈向法院聲請保護令。

屏東地方法院依據阿梅陳述及事證，堪信主張為真實，因此核發暫時保護令，依據保護令內容，阿花不得對婆婆實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，若對裁定不服，可在10日內提出抗告。

