90歲憂鬱長者服務他人更快樂 老盟籲設高齡發展署

農曆春節將至，對於多數人而言是團圓的時刻，但對於全台超過118萬名的獨居長者來說，卻可能是一年中最孤寂的挑戰。中華民國老人福利推動聯盟（老盟）今（13）日舉辦歲末圍爐活動，老盟秘書長張淑卿表示，每年都會邀請全台長輩齊聚一堂，其實長者不僅是被照顧者，也可以是服務者，像有一位90歲的憂鬱長者也能夠陪伴其他長者，不僅舒緩自身憂鬱，也幫助了其他人。

張淑卿表示，每年舉辦長者圍爐的核心意義，正是因為在年節期間，希望提醒社會各界，多關注鄰里間的獨居老人，讓他們不僅有連結的氣氛，更有尊嚴地快樂過節。老盟希望確保每一位長輩都能在尊嚴、安全與愛的環境下安老。

高齡者並非僅能被動等待長照

張淑卿分享，今年活動中最具生命力的案例，莫過於民權社區一名90歲的高齡志工。這位長輩原本也是一名深受憂鬱症所苦的獨居老人，長期處於退縮與孤獨之中。但在參與了「孤獨廚房」等培訓方案後，他決定跨出家門，用自己的生命經驗去陪伴、服務另一位同樣走不出來的獨居長者。

廣告 廣告

張淑卿表示，國外在推動「生產性老化（Productive Aging）」。高齡不代表失能，這群長輩即便高齡90歲，經過培訓後依然能發揮社區互助共生的力量，讓孤獨的生命彼此連結。這種「老老照顧」的模式，證明了長輩在提供協助的過程中，能重拾自我存在感，轉化原本的憂鬱情緒。

「有人在苗栗住了60幾年，這是他第一次來到台北。」張淑卿指出，許多獨居長輩因為行動不便或社會支持不足，長期受困於居家或機構內，甚至一輩子沒見過台北。今年老盟攜手15個地方團體，透過專業志工引導，將這些幾乎與社會脫節的長輩帶出社區。

對這些長輩而言，這場圍爐不僅僅是吃一頓熱騰騰的飯，更是一場「社會參與」的洗禮。張淑卿強調，這種實體的連結極具意義，讓長輩感受到自己沒有被世界放棄，看著內政部役政司年輕志工的熱情表演，讓長者與年輕世代在「世代共融」中重新接軌。

倡議政府設立「高齡發展署」

面對台灣已進入超高齡社會，張淑卿呼籲，政府必須跳脫「高齡即失能」的思維。她指出，目前衛福部的組織架構中，雖有「兒少署」與計畫中的「長照發展署」，卻唯獨缺少一個專屬健康、活躍高齡者的「高齡發展署」。

「高齡不等於長照，」張淑卿表示，全台460萬高齡人口中，許多人依然活力充沛。老盟積極推動《老人福利法》升級為《高齡者權益保障法》，就是希望國家能從「人權平等」的角度微調法律，將資源投入在長者的社會參與、經濟保障與健康促進，而不僅僅是病倒後的長期照顧。

花蓮光復災區長輩贈禮致謝

今年圍爐中也出現了感人一幕，老盟特別邀請曾歷經風災考驗的花蓮縣光復鄉老人會長輩參與。這群長輩不僅展現出生命的堅韌，更主動準備了小禮物致贈給內政部次長，以高齡者的立場向政府在災難期間的協助表達謝忱。