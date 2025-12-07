90歲礦工父親太苦！金曲男星昔「躲棉被偷哭」一把吉他扭轉人生

記者徐珮華／台北報導

金曲樂團「董事長樂團」主唱吉董，近日以個人名義「吳永吉Kiat Táng」推出首張個人台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》，半自傳方式用音樂抒寫人生經歷。吳永吉表示：「我今年55歲，要出個人第一張專輯，寫礦工爸爸的一生、寫瑞芳街上的生活，海邊的囡仔永遠都是海邊的囡仔。」

吳永吉（左）與高齡90歲的礦工父親（右）。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

吳永吉從小住在瑞芳海邊，爸爸是宜蘭人，當兵前得知建基煤礦缺工便應徵；媽媽則是瑞芳深澳在地人，家裡的兄弟姐妹都是靠海維生。而他國中畢業考上瑞芳高工礦冶科，覺得爸爸當礦工已經夠苦了，也認為做工的都很容易弄髒，因此到基隆世紀蛋糕當麵包學徒，一做就是兩年。

廣告 廣告

吳永吉不甘心人生只有這樣，他用存下的第一筆錢報考南強影視科，由於不會樂器只能清唱，術科僅拿了59分。半工半讀的他，沒錢也沒時間學吉他，經常躲在棉被裡偷哭，「南強讀了一學期，常常遲到早退，我沒有學到什麼，只有國語變得比較好一點。跟媽媽商量家裡經濟比較好後，我搬回去家裡住，讀基隆培德的影視科，不需要再打工。」

吳永吉的生命轉捩點，始於向二哥借一把木吉他。他形容當下根本如魚得水，不斷瘋狂練習、瘋狂寫歌，「我怎麼才會幾個和弦就可以寫那麼多歌？我想走音樂這條路，這裡有我的優勢，麵包店裡面我只是個平庸的師傅。」

吳永吉邀請武雄合作〈礦工兄弟〉。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

吳永吉新歌〈礦工兄弟〉邀請同為礦工之子的武雄合作，武雄父親當時染上礦工職業病不斷咳嗽，沒做多久便改行。吳永吉表示：「武雄老師知道我想做一張以礦工為概念的專輯後，就馬上寫了這首詞，礦工之子都好像心有靈犀，知道我在想什麼，我一字未改馬上譜好曲。也謝謝周朝南大哥提供的影片，讓我把猴硐瑞三煤礦的實景聲音放在音樂的一開始。」

更多三立新聞網報導

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

台樂團主唱遭控性侵！官方火速「取消團籍」開鍘 本人發聲致歉了

《型男》名廚喪女5年！親手拆除「唯一共同回憶」哭了：心如刀割

獨家／陳昇作品成S媽寄託！重返「20年前舊地」淚崩：讓我不平靜

