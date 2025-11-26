90歲義大利神父秘克琳在台奉獻一甲子 獲宜蘭頒發「榮譽縣民證」

宜蘭縣代理縣長林茂盛（右）頒發秘克琳神父（左）榮譽縣民證，代表縣府的肯定與縣民的感謝。（圖／中國時報李忠一攝）

義大利籍神父秘克琳踏上台灣土地超過一甲子，現年90歲的他將青春年華奉獻給宜蘭，他一手創立蘭陽舞蹈團、邀請國際團隊在童玩節演出，今天（26日）縣府頒發秘克琳「宜蘭縣榮譽縣民證」，感謝他透過文化藝術的力量，讓宜蘭與世界緊密連結。

宜蘭縣政府表彰對縣政有貢獻人士，訂定「宜蘭縣榮譽縣民頒授辦法」，曾獲得榮譽縣民的知名人物有宏碁集團創辦人施振榮、佛光山創辦人星雲等人，秘克琳神父是獲頒榮譽縣民第16人。

宜蘭縣文化局表示，秘克琳抵台超過60年，長期無私為宜蘭藝術文化扎根與推展，秘克琳創立的蘭陽舞蹈團51年前在義大利巡演時，是全球第一支在教宗御前獻藝的表演團體，在世界各地累積超過千餘場次演出。

文化局表示，秘克琳陸續獲邀參加各類文化藝術國際組織，其中最具代表性是「國際民俗藝術節協會」，秘克琳透過其在國際民俗藝術界累積的深厚資源，協助邀請國際團隊到童玩節演出，童玩節也獲得國際民俗藝術節協會認證。

秘克琳回顧在台灣的歲月，認為自己為台灣、為宜蘭做了不少事，對此感到欣慰與高興，也讓世界各地的人知道台灣是個美好的地方。秘克琳近期的工作著重在人才培育與傳承，希望能將自身的經驗與精神傳遞給年輕一輩。

代理縣長林茂盛表示，童玩節不僅是宜蘭的代名詞，更是全球最具指標性的童玩文化節慶之一，秘克琳絕對是背後重要的推手與靈魂人物；秘克琳在8年前取得中華民國身分證，成為「正港的台灣人」，今天頒發榮譽縣民證，不僅是縣府對秘克琳的肯定，也是全體宜蘭鄉親最誠摯的感謝。

