90歲翁迷途「驚警怎有兒電話？」聽「你迷路過啊」羞喊：哪有這麼多次！

社會中心／台中報導

台中市政府警察局第三分局見「走失常客」，秒打電話通知家屬。（圖／翻攝自「台中市政府警察局第三分局」官網）

台中市一名廖姓老翁（90歲），雖年事已高且行動需倚賴助行器，卻因嚮往自由屢次獨自外出而迷途，成為當地警方眼中的「走失常客」。近日他又接連2次在街頭迷路，所幸熱心民眾及時通報，加上轄區員警對其身分瞭若指掌，火速聯繫家屬協助返家，化解虛驚。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員陳偉助、黃思華日前接獲民眾報案，指南區高工路上一名行動不便的長者疑似迷途。警員趕抵現場，一眼便認出坐在路旁的正是轄區內的「熟面孔」廖姓老翁。警方不僅直接叫出廖翁姓名，甚至連他舊居已出租等私人狀況都如數家珍，讓在場民眾與廖翁本人都大感驚訝。

90歲廖姓老翁得知自己是其實是「走失常客」不禁感到害羞。（示意圖，非當事者／翻攝自pexels）

之後，廖翁正因忘記兒子電話而焦急不已，卻突見警員熟練撥通其家屬電話，不禁驚呼：「妳怎麼知道？」警員笑著解釋：「因為你走失過呀！」廖翁聽聞後一邊讚嘆警察厲害，一邊又不服氣抗議「我哪有走失那麼多次？」逗趣互動讓現場氣氛頓時輕鬆不少。警員隨後將其帶回派出所安置，並通知兒子領回。

未料事隔數日，警員林明新又獲報工學路有長者需要協助，到場發現竟又是廖翁「不甘寂寞」再度溜出門。廖翁兒子無奈表示，父親雖記憶力退化且行動不便，但仍懷抱一顆嚮往自由的心，常趁家人不注意時外出「透透氣」，讓家人既好氣又好笑，也對警方與民眾的熱心協助表達萬分感謝。

警方呼籲，家中若有高齡或失智長者，應避免讓其獨自外出，建議隨身攜帶聯絡資訊，或向社會局申請愛心手鍊，亦可至警局捺印指紋建檔。民眾若在街頭發現疑似迷途長者，請不吝伸出援手並通報警方，讓他們能早日平安返家。

