90歲翁靠「1檔ETF」季領48萬股息！理財秘密曝光 全場愣：頭腦真好

台股ETF買哪支最好呢？財經作家陳重銘昨（6）日在臉書發布貼文，表示一名快90歲的阿伯在00878發行時就認購千張，後來又靠股利買進200張，現在可以季領48萬股息。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

財經作家「不敗教主」陳重銘在臉書發布貼文，表示一名許姓阿伯在00878（國泰永續高股息）發行時認購千張，後來靠著股利又買了200張。現在近90歲的許阿伯，靠著1200張00878，就可以季領48萬股利。

許姓阿伯季領股息48萬。

陳重銘接著說，許阿伯的子女也很成材，許阿伯完全不需要留下太多遺產，「覺得高股息ETF穩定領息，他就很夠用了，完全不用煩惱」。另外，關於高股息ETF到底可不可以存？陳重銘指出，「當然是可以的，張數多就會迷人！只要你持續把股利買回，張數就會一暝大一寸」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人相當羨慕阿伯，「量大真的客觀，趕緊存第一桶金，成長的關鍵，時間不會虧待你的」、「要持之以恆的將股利在買進，買到自已想要的張數」、「阿伯人生逍遙囉」、「快90還那麼會理財，頭腦真好」。



