90歲財神爺領軍！伸港秀和苑長輩化身「車鼓陣」 舞出新春好元氣

高齡90多歲的阿公更粉墨登場扮成財神爺

伸港秀和苑長輩化身「車鼓陣」 舞出新春好元氣

九十多歲的阿樟伯扮成財神爺，象徵福氣與長壽

迎接農曆春節，彰化伸港秀和苑日照中心已有滿滿濃濃年味！一群平均年齡超過80歲的長輩化身活力十足的「車鼓陣」舞者，其中高齡90多歲的阿公更粉墨登場扮成財神爺，與逗趣的「蚌殼精」一同歡慶祈福；長輩們用熱情的舞姿展現不輸年輕人的滿滿元氣，不僅舞出新春好彩頭，更成為在地推動「活躍老化」的最美風景。

迎接農曆春節，伸港秀和苑日照中心，熱鬧舉辦迎新春活動。為了讓長輩感受濃厚的年節氣氛，中心精心策劃了一場別開生面的民俗表演，長輩們穿上大紅喜氣服裝，手持絲巾、飄扇與手作緞帶花，組成活力十足的「車鼓陣」。其中，高齡九十多歲的阿樟伯更驚喜化身財神爺，與伸港鄉長黃永欽一同發送糖果，祝福大家「吃甜甜、過好年」，展現「不老銀髮」的滿滿活力。

活動現場宛如一場小型嘉年華，阿添伯、阿良伯與阿春伯等多位長輩粉墨登場，扮成逗趣的「蚌殼精」，寓意新的一年平安納福。長輩們雖然動作不快，但隨著音樂揮舞彩扇與絲巾，專注的神情與優雅的舞姿交織出美麗畫面，贏得現場秀傳醫療體系主管、社區民眾及家屬的熱烈掌聲。

秀和基金會執行長陳佳琪表示，透過節慶主題結合肢體律動與角色扮演，不僅能讓長輩活動筋骨，更能讓他們站上舞台找回自信與成就感。秀傳社區健康中心名譽院長陳進堂與伸港鄉長黃永欽也高度肯定，日照中心不僅照顧生活起居，更透過各類活動連結社區資源，如老人會與在地商家祥益麵包的熱心贊助，讓長輩在溫暖的陪伴中，過一個有滋有味的幸福好年。