90歲達賴喇嘛奪「葛萊美獎」！擊敗眾星自揭心境

娛樂中心／曾詠晞報導



第68屆葛萊美獎頒獎典禮於台灣時間今（2）日上午在洛杉磯盛大登場，在眾多巨星雲集的入圍名單中，出現了最受矚目的獲獎者。90歲的西藏精神領袖達賴喇嘛，憑藉有聲讀物作品《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），成功拿下「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」。這是達賴喇嘛首度獲得葛萊美獎殊榮，結果一出令外界相當驚喜，也讓他成為本屆頒獎典禮上最令人印象深刻的得獎人之一。





90歲達賴喇嘛首獲「葛萊美獎」！代領人幽默開場1句話笑翻全場

第14世達賴喇嘛今（2）日榮獲葛萊美「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」，令外界相當驚喜。（圖／翻攝自IG ＠dalailama）





因達賴喇嘛不便到場，故由參與製作的音樂人魯弗斯溫賴特（Rufus Wainwright）代為領獎。（圖／翻攝Youtube頻道《Recording Academy / GRAMMYs》）

90歲達賴喇嘛首奪葛萊美獎！擊敗超強對手

達賴喇嘛此次獲獎的作品取材自他過往的演講與著作，並融合了印度斯坦古典音樂元素，深入探討正念、內在平衡、健康、和諧與幸福感等生命主題。「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」競爭十分激烈，對手包含葛萊美獎主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）、美國最高法院大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson），以及法國歌手法布莫爾萬（Fab Morvan），最終由達賴喇嘛成功抱回獎座。

音樂人代領獎展現幽默 達賴喇嘛IG揭心境

由於達賴喇嘛本人不便出席，該獎項由參與製作的音樂人魯弗斯溫賴特（Rufus Wainwright）代為領獎。他在台上幽默地表示「好吧，顯然我不是達賴喇嘛」，隨後表示能參與這個項目備感榮幸，強調這張作品的核心意義在於向全球傳遞智慧。達賴喇嘛也透過IG表達心境，對於獲獎感到「心懷感恩與謙卑」。他指出，這份榮耀並非屬於個人，而是對全人類共同責任的肯定。他進一步提到，和平、慈悲、環境關懷，以及對於人類命運共同體的理解，對全球80億人都至關重要，期許透過這張結合音樂與朗讀的作品，能讓正向理念被更多人聽見。





