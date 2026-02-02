90歲達賴喇嘛首奪葛萊美獎 IG發文回應：心懷感激與謙卑

美國 / 武廷融 綜合報導

第68屆葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）今(2)日登場，90歲西藏精神領袖達賴喇嘛以有聲讀物專輯《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），奪下「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」。達賴喇嘛也透過官方Instagram發文表示，希望透過這張作品能夠讓和平、慈悲、環境關懷等理念被更多人聽見。

達賴喇嘛以作品《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），奪下今年葛萊美獎「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」。打敗對手法國歌手法布莫爾萬（Fab Morvan）、美國最高法院大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson），以及本屆葛萊美獎主持人特雷弗諾亞（Trevor Noah）等人。

這也是達賴喇嘛首度獲獎，由於本人未能出席典禮，該獎項由參與專輯製作的音樂人Rufus Wainwright代為領獎。達賴喇嘛稍早也透過官方Instagram發文回應，「我帶著感謝和謙遜的心情接受這個榮譽。這不是我個人的成就，而是對全人類共同責任的認可。我相信，和平、慈悲、環境關懷以及理解人類一體性，對於全體80億人類的集體福祉至關重要。我很感激這次的葛萊美獎認可，能幫助這些理念被更多人聽見。」

