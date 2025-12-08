90歲阿伯插隊 年輕人教訓PO網 對話曝光大票人怒了

一名年輕人近日在餐廳用完餐，排隊結帳時遭一名老人家插隊，讓他追上前痛斥對方的行為，雖然老人家解釋他已經90多歲，無法久站排隊，但年輕人依然怒嗆「把我們排隊的當白痴」，並將過程拍攝影片PO到網路上，引爆網友論戰，事後他已將社群軟體關閉，但相關影片早就被備份，目前仍在網路上流傳。

一名網友5日在Threads上PO文，貼出一段影片感嘆「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了？仗著假正義的個性去欺負阿伯」，影片內容則是一名老人家依靠扶手緩慢離開，另外一名年輕人追上去指責老人家亂插隊的行為，雖然老人家解釋他年逾90歲，為了付錢實在排了太久，但年輕人仍堅持「那還是要排隊啊！錢丟了就好，每一個都這樣插隊可以嗎？錢丟了就跑，排隊就是白癡是不是，莫名其妙」。

影片曝光後引爆網友論戰，一票人認為老人家的態度良好，走路緩慢還需要握著扶手，應該是真的不堪久站，喊「阿北講話很客氣欸！真的就是年紀大而已，不是倚老賣老」、「請不要自以為這樣的行為很帥」、「這樣拍影片是自以為正義嗎？都幾歲了還要這樣欺負老人」、「看這個影片真的很心疼，台灣的教育到底哪裡出了問題」。

但也有少部分網友與該名年輕人持同樣態度，說「就算年紀大也不能插隊吧，我相信他開口問一下能不能讓他先付，大家一定不會拒絕」、「他如果先說一句不好意思，感受會比第一句就直接嗆年紀還要好一點」。

因多數網友認為該名年輕人行為過分，揚言肉搜，他已將社群網站刪除，但影片早已被備份，持續在TikTok、Threads上流傳。

