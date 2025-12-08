90歲阿伯餐廳插隊遭年輕人追罵！影片曝光網友怒轟欺負老人

近日一起餐廳插隊糾紛在網路上引發熱烈討論。事件起因於一名網友在社群平台Threads發布影片，表示他在餐廳用餐時，看見一位年約90多歲的長者在結帳時無視排隊隊伍，直接走到前方將錢放下後便離開。

根據曝光的影片內容，該名網友隨即追上這位長者，大聲指責對方插隊行為。影片中可以聽見他對著老先生說：「你插隊，拿我們當白痴喔。」即使長者表明自己已經90多歲，該名網友仍持續砲轟：「每一個都這樣插隊可以嗎？你把我們當白痴，排隊就白痴是不是，莫名其妙。

這段影片公開後，立即在網路上引發廣泛討論。大多數網友對年輕人的行為表達不滿。有網友指出，從影片中可以看出長者行動不便，腿腳明顯退化，可能真的無法久站。許多人留言表示：「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了？仗著假正義的個性去欺負阿伯。」另有網友認為：「90歲的爺爺不能久站啊，給了錢就行啊，每個人都會老的，給老人多點包容啊。」

部分網友從更深層的角度分析此事，認為這反映出台灣社會正在失去溫度。有人感嘆：「台灣已高齡化，滿街老人，以後你也會老，難道要彼此仇視？」也有長輩子女分享，年邁的父母走路已經極其困難，能夠出門買飯已經需要勇氣，不該成為被羞辱的理由。

然而，也有少數網友持不同看法，認為不應該因為年齡就可以無視社會秩序。有人表示：「既然要出來餐廳吃飯，就應該有心理準備。如果因為身體老邁，不能適應和接受群體生活的規則秩序，那是不是阿伯應該要思考，自己是不是應該要在家裡吃飯？」

隨著事件持續發酵，輿論壓力越來越大。目前發布影片的原始帳號已經關閉，疑似無法承受排山倒海的批評聲浪。這起事件也引發社會各界對於高齡化社會中，如何在維護公共秩序與體諒長者之間取得平衡的深入思考。

