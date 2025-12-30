90歲阿公圓夢再披軍裝，福興日照中心溫馨陪他重返榮耀軍旅時光。圖／秀傳醫院提供





秀傳醫療體系秀和苑日照中心長期推動重視身體、心情與回憶的「YES文化」，以貼近長輩生命故事的方式提供有溫度的照顧。今（30）日，福興秀和苑日照中心特別為90歲的阿合阿公舉辦「重返軍旅時光」圓夢活動，陪伴他再次穿上軍裝，回到熟悉且引以為傲的軍中歲月。

阿合阿公年輕時曾服兵役，雖退伍已逾60年，仍對軍中生活記憶深刻。平時在日照中心進行復健時，只要聽見軍歌旋律，他總會精神一振、跟著高聲唱和，也帶動其他長輩一同哼唱。中心同仁細心觀察後，決定替他完成這個深藏心中的願望。

90歲阿公圓夢再披軍裝，福興日照中心溫馨陪他重返榮耀軍旅時光。圖／秀傳醫院提供

此次活動邀請彰化縣後備指揮部政戰處與成功嶺陸軍步兵第104旅共同協辦，提供軍裝與相關裝備，讓活動充滿莊嚴儀式感。活動當天，不只阿合阿公換上軍服，多位阿公阿嬤也一同「入伍」，現場氣氛宛如回到昔日軍營。

阿合阿公的女兒分享，父親在家中常談起當兵往事，家裡仍珍藏著60多年前的軍中照片，以及民國47年的政治大考及格證書。得知日照中心要為他舉辦圓夢活動後，阿合阿公開心不已，整整一個月逢人就說要「再當一次兵」。

活動中，以正式儀式宣讀「榮譽軍人返役宣示」，並由福興鄉長蔣煙燈親自頒發日照中心特製的榮譽軍人證書與臂章，象徵阿合阿公以精神與榮耀再次「返役」。當軍樂響起，他行了一個標準軍禮，現場氣氛莊重而感人。隨後，長輩們齊聲進行精神答數，高喊口號，彷彿回到年輕時受訓的日子。

福興秀和苑日照中心主任蕭宇若表示，此次活動不僅為阿合阿公圓夢，也讓曾服役的長輩們向辛苦付出的國軍表達感謝。秀傳醫療體系名譽院長陳進堂亦到場共襄盛舉，感謝團隊用心規劃，透過儀式與情感支持，讓長輩的生命故事被看見與尊重，展現高齡照顧最重要的核心價值。

秀傳陳進堂院長（左）聽90歲的阿合阿公講當兵的故事。

90歲的阿合阿公。圖／秀傳醫院提供

