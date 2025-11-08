90歲黃春明寫「山爺」 誓言一直寫下去
（中央社記者邱祖胤台北8日電）現年90歲的黃春明至今筆耕不輟，最新小說集「山爺」今天在台北博客來書店舉行新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。
黃春明今天顯得神清氣爽，近年他歷經與病魔纏鬥卻依舊不忘創作，他說「人是需要鼓勵的，特別是年紀大的人跟小孩子一樣」，他感謝這段期間不少朋友對他的鼓勵，讓他始終維持創作的動力。
文學史學者陳芳明在會中致詞表示，黃春明不但可以寫小說，也能寫詩、散文，更跨足撕畫及表演，半世紀以來總是不斷學習與思考，創作力不斷，讓後輩都不敢怠惰，「真正的創作者永遠在思考，年齡不可能限制他的想像」。
作家廖玉蕙致詞表示，黃春明是小人物最佳代言人，他蹲下身子採取跟老人、小孩一樣的高度，寫出更有高度的人情世故跟處世理則，「山爺」裡的5篇諷世寓言告訴人們「愛是如此複雜的難題」。
黃春明現場也分享他正在著手的故事，談到終戰前一年，母親罹患霍亂病重，彌留之際，當時才8歲的他卻帶著6歲的弟弟到村外撿龍眼核當彈珠玩，後來他和弟弟終於被阿公找到，回家後兄弟倆一一與母親話別，輪到黃春明時，他卻告訴母親「你看，我們撿了這麼多龍眼核」，全屋子裡的大人聽到都哭了起來，「怎麼會有這麼傻的孩子（在這種時刻講這種話）」，「後來媽媽就走掉了」。
黃春明又談到因習俗的關係，家中有人過世的年節不能製作年糕，而是由別人家送來，但小孩最愛切得厚厚的「甜粿枋」，這一年阿嬤為了節省，只能切得薄薄一片，黃春明面有難色，阿嬤卻告訴他，這樣才方便將年糕咬成貓或其他動物的形狀，黃春明大樂，便拿著去跟別家小朋友炫耀。
沒想到一位年紀較大的孩子卻對他說，「那是你媽媽死了，你吃的是我們家送你們的」，黃春明一怒之下，竟衝過去壓倒對方，還撒一泡尿在對方身上，為了怕被家人責備，只好一個人跑到羅東火車站的貯木池躲起來洗褲子，度過一個苦澀又寒冷的大年夜。（編輯：張銘坤）1141108
其他人也在看
「山爺」新書分享 黃春明出席（1） (圖)
聯合文學8日在台北博客來書店舉辦「山爺」新書分享會，邀請作者黃春明（前左3）與他的作家好友們出席，近距離和讀者書迷分享交流。中央社 ・ 8 小時前
繼續寫下去！90歲黃春明筆耕不輟 新書《山爺》發表
高齡90歲的作家黃春明筆耕不輟，今天（11/8）在台北博客來書店舉辦最新小說集《山爺》新書發表會，黃春明說，人從年輕開始一直學某項技術，中年沒有放棄，老年就會繼續下去，自己會繼續寫下去，帶給大家更多故事。太報 ・ 7 小時前
龍津高中校慶迎波蘭姊妹校 大隊接力「Just for fun」跑出國際情誼
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立龍津高中迎來創校24週年校慶運動會，今年特別因應姊妹校波蘭波茲南「互傳媒 ・ 8 小時前
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 8 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金 董益慶主委勉勵得獎同學勵志向學造福國家社會
【記者 邱兆衡／台北 報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，於11月8日在台大校友會館台灣好報 ・ 5 小時前
福德國小師生國際書展取經 從閱讀及飲食探索永續生活
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】佛光山長年自2013年起舉辦國際書展暨蔬食博覽會，關懷偏鄉並持續推動人文教互傳媒 ・ 8 小時前
高雄爆老師不當管教！家長控捏到學生肩膀瘀青 欲辭幹部還威脅記小過
近日高雄市左營區某國中傳出導師疑似管教不當，除了將學生留校未通知之外，還將該名學生的肩膀捏至瘀青，引起熱議。根據臉書社團的貼文分享，一名學生因朝會講話被老師捏肩膀警告導致瘀青，而家長後續想要求自己小孩辭去班級幹部職位時，老師還以「辭退會被記小過」為由，要求再考慮看看，對此校方與教育局目前也已介入調查中。太報 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪：哈哈台記者用七年發酵文字，變身麵包超人
身為彰化女兒，北漂台北求學，然後回鄉體驗麵包學徒的生活，再北漂留在台北從事媒體傳播工作，平常擔任哈哈台街訪記者的洪倪說，此次得獎作〈麵包超人〉其實是一個歷經7年醞釀沉澱，並且不斷修改的作品，一開始只是想記錄自己做麵包學徒時的生活經驗，後來便把腦子裡隨時冒出來的想法記錄在草稿上。她說自己當時手上制式化自由時報 ・ 6 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目自由時報 ・ 5 小時前
豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。中央社 ・ 8 小時前
神圳國中歡慶創校20週年 校慶運動會暨園遊會熱鬧登場
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立神圳國中於今(8)日盛大舉辦創校20週年校慶運動會暨園遊會，全校師互傳媒 ・ 8 小時前
賴清德喊組「觀光國家隊」 葉元之曝國旅慘況嘆：他終於醒了
賴清德總統7日出席ITF台北國際旅展開幕式，表示要發展國旅三大優勢，還要組「觀光國家隊」。對此，國民黨立委葉元之表示，賴清德終於醒了，不知道他過去一年半到底在忙什麼？他並指出，國旅的問題在「價格」。中天新聞網 ・ 5 小時前
「山爺」新書分享 黃春明出席（2） (圖)
聯合文學8日在台北博客來書店舉辦「山爺」新書分享會，高齡已逾90歲的作家黃春明（左）到場分享，並為讀者簽書留念。中央社 ・ 8 小時前
佛光山書展暨蔬食博覽會 8日開幕
「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」11月8日到14日，於佛光山佛陀紀念館盛大登場。品觀點 ・ 6 小時前
獨家》合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付費
高雄鳳山火車站對面的一處私人機車停車場，有騎士抱怨，入場處沒顯示車格數，一騎進去找不到位置停，不管在一分鐘或是五分鐘內，平日要花30元、假日40元才能離場，民眾普遍認為不合理，交通局則表示，沒位停離場收費跟沒標示車格數都沒有違規，但一查這停車場竟然沒有停車場執照，將依法開罰最高1萬5千元，而停車場沒有發票，業者有可能涉及逃漏稅，國稅局將調查。 #高雄鳳山火車站#私人停車場#離場付費東森新聞影音 ・ 7 小時前
李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。中央社 ・ 9 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
過去主要書寫散文的栗光，大約從這一、兩年開始嘗試創作小說，「我的工作需要非常地井井有條，所以〈女兒〉最初是想寫一個荒謬的東西。」得獎作以一名乖巧、有潔癖的女孩突然變成海參為中心展開，除了因為喜歡海洋而產生這個設定，「我曾去一些森林小學分享，確實會感受到那裡的學生氛圍跟其他地方不太一樣。」加上她在耕莘自由時報 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
基隆興隆街崩塌邊坡高處仍有巨石 道路持續封閉 (圖)
基隆市暖暖區興隆街一處上邊坡7日發生崩塌，目前路面落石雖已清除，但市府8日派遣吊車查看，上邊坡高處仍有多顆巨石懸置，恐有掉落風險，興隆街將持續封閉，籲請民眾改道通行。中央社 ・ 9 小時前
台北國際旅展第2天 旅行社業績成長2到3成
（中央社記者余曉涵台北8日電）台北國際旅展今天是第2天，也是週末的第一天，進場人數較去年成長1.96%。根據旅行業者統計，今年業績較去年成長2到3成，機票銷售也有10%成長。中央社 ・ 7 小時前