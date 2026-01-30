90歲「不倒翁」奇幻之旅 從「治得好」到「過得好」的高齡全人照護





90歲的柯伯伯與女兒同住，是聾啞人士，平時以簡單手語溝通。曾接受胃癌切除手術，並有嚴重骨質疏鬆、心臟節律器植入、膽管結石合併膽囊引流管置入等多項病史。近期因營養和消化吸收問題，體重從50公斤逐漸降至39.8公斤，身體質量指數 (BMI) 僅15.5，屬於嚴重過輕與營養不良程度。接連兩次全身無力跌倒，導致手部受傷而送醫，檢查發現嚴重低血鈣、低白蛋白血症、貧血及引流管阻塞等急性問題，正是典型「壓垮駱駝的最後一根稻草」，讓原本衰弱的長者瀕臨臥床危機。

成大醫院高齡醫學部李欣玲醫師表示，柯伯伯的狀況反映出高齡患者「多重共病」與「衰弱」的特質，單一症狀背後往往隱藏多重器官功能異常。高齡醫學團隊介入後，透過「周全性老年醫學評估(CGA)」，系統化釐清問題，發現除了急性疾病狀況，更核心的挑戰是嚴重肌少症及多項微量元素缺乏，包括維生素D、維生素B12、鋅與銅等。

高齡醫學團隊不僅處理急性病症，更啟動跨專業介入：由營養師調整飲食策略並補充口服營養補充品；物理治療師進行肌力強化與平衡訓練；出院準備服務個管師則協助連結長照2.0資源，減輕家屬照顧壓力。經過整合式照護後，柯伯伯不僅檢驗數值明顯改善，體力與活動能力也逐步恢復，重新回到他熟悉且喜愛的日常生活。

李欣玲醫師指出，台灣人口老化速度驚人，面對超高齡海嘯，醫療思維從傳統的「治癒疾病(Cure Disease)」，轉而以「照顧功能(Care for Function)」為導向。許多長者出現跌倒、譫妄、尿失禁、憂鬱、行動力下降或衰弱等表現，這些統稱為「老年病症候群(Geriatric Syndrome)」，代表身體多重系統功能儲備量下降，遇到疾病時，便難以維持生理平衡。若將老化視為一條曲線，高齡醫學的目標是協助長者在疾病或急性事件後及早復能，回到原本的老化曲線，避免進入失能依賴的惡性循環。

李欣玲醫師也提醒，分辨「正常老化」與「病理性老化」至關重要。正常老化，如老花眼或動脈硬化屬於漸進性過程；若出現記憶力嚴重喪失、反覆跌倒或非預期體重減輕，則可能是病理性老化，應及早接受專業評估。

成大醫院高齡醫學部透過每週跨團隊會議，結合醫師、護理師、藥師、營養師、社工師、復健治療師與臨床心理師等專業，為高齡長者量身打造照護計畫。藉由早期篩檢與跨領域合作，即便是90歲的長者，也能像「不倒翁」一樣，在跌倒後重新站起，維持有尊嚴與品質的晚年生活。

