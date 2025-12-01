90歲《007》M夫人息影4年近況曝光 黃斑部病變「劇本看不到」

90歲英國女星茱蒂丹契，飽受黃斑部病變所苦，視力大幅衰退。(圖／達志)

90歲英國女星茱蒂丹契（Judi Dench），演出過難以計數的作品，其中以《007》系列電影的M夫人聞名，不過近年因為健康狀況，鮮少在螢光幕前曝光，她透露受到黃斑部病變所苦，視力大幅衰退，導致看電視、讀劇本都看不清楚。

茱蒂丹契2012年就醫被診斷出眼球黃斑部病變，出現視線模糊、下降等症狀，接受媒體訪問時，她坦承沒有辦法再看清楚任何東西，由於病情每況愈下，她在2021年演出電影《貝爾法斯特》後，就此消失在螢光幕前，近年沒有新作品推出，對此，她表示飽受視力退化的影響，沒辦法看清楚任何東西，無法在繼續演戲。

因為視力大幅度衰退，茱蒂丹契表示目前已經無法一個人獨自出門，強調必須要有人全程陪伴在旁邊，否則可能會因為看不清楚路況，不慎撞到或跌倒，雖然淡出螢光幕，茱蒂丹契偶爾還是會出席活動，像是與伊恩麥克連主持針對中學學生認識莎士比亞劇作的導讀活動，今年還參與英國慈善團體的廣告演出。

茱蒂丹契因為視力大幅度衰退，已經無法一個人獨自出門。(圖／達志)

茱蒂丹契從影68年，推出過無數膾炙人口的作品，精湛演技讓她獲獎無數，包括1次奧斯卡金像獎、2次金球獎等，2001年榮獲英國電影學院獎終身成就獎，藉此表彰她對國際影壇的傑出貢獻。

茱蒂丹契精湛演技獲獎無數。(圖／達志)

