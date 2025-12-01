90歲《007》M夫人眼疾惡化「無法認出任何人」 認了恐難再演戲

記者陳宣如／綜合報導

曾獲奧斯卡最佳女配角獎的英國女星茱蒂丹契（Judi Dench）因在《007》系列電影中飾演M夫人而廣為人知。現年90歲的她自2012年起被診斷罹患黃斑部病變，近日接受訪問時透露病情持續惡化，視力大幅下降，已經無法觀看電視或閱讀劇本，也無法一個人出門，嚴重影響她在螢光幕前的活動。

茱蒂丹契在訪談中表示：「我現在無法認出任何人……我看不見電視，也看不見書。」她指出，由於視力受限，自己出現了行動上的依賴，「你知道的，你只能接受，繼續生活。對我來說，如果有比較長的角色會很困難。」

談及過去的演藝經驗，茱蒂丹契提到自己仍可透過記憶力完成表演任務。「我需要找到一台不僅能教我台詞，還能告訴我台詞出現在頁面哪裡的機器，我不得不尋找另一種學習台詞和記東西的方法，就是讓我一些很好的朋友，一遍又一遍地對我重複。」茱蒂丹契同時透露，視力下降讓她無法獨自外出，需要他人陪伴，對於獨自行動感到緊張。

茱蒂丹契的健康狀況引發粉絲和媒體關注，也讓不少影迷回顧她在影視圈的豐富貢獻。茱蒂丹契自1960年代起活躍於舞台與電影界，曾獲奧斯卡、艾美獎、托尼獎等多項國際大獎肯定，雖然近期因病減少公開露面，但她過往的作品仍持續受到觀眾關注和討論，她累積的演出經歷與專業表現，使她在影壇具有一定的歷史地位與代表性。

