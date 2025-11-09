90萬人撤離！鳳凰進逼菲將颳17級風 CNN：恐升級超強颱風

颱風鳳凰進逼菲律賓，民眾趕快撤離避難。（圖／達志影像美聯社）

颱風「鳳凰」可能在今晚(11/9)、或是明天凌晨登陸菲律賓呂宋島，CNN預估還可能升級為「超強颱風」。「鳳凰」體積大，預估會覆蓋3分之2的菲律賓，尤其呂宋島、宿霧會是重災區，全國預估3千萬人受災。目前颱風已經為沿海地區，帶來強風豪雨，超過90萬人緊急撤離。

颱風鳳凰進逼菲律賓，民眾趕快撤離避難。（圖／達志影像美聯社）

颱風「鳳凰」正以驚人的威力逼近菲律賓，被預測為今年威脅菲律賓的最強颱風。這個體積龐大、直徑達1600公里的強颱，陣風風速最高可達每小時230公里，相當於17級風，威力堪比四級颶風。菲律賓國防部已警告，颱風可能導致全國3000萬人受災，並覆蓋菲律賓三分之二的地區。特別是首都馬尼拉所在的呂宋島，以及剛被海鷗颱風肆虐的宿霧，預計將成為重災區。

鳳凰颱風登陸前已帶來強風豪雨，民眾只要稍微開窗，就能感受到風急雨驟，且威力還在不斷增強。沿海地區情況最為危急，大浪隨著風雨不斷拍打上岸，街道已被淹成急流。菲律賓東北部各省已下令居民撤離，許多婦女在救難人員協助下才勉強搭上撤離車輛，其他村民也頂著猛烈風雨趕緊前往避難所。

即使在尚未出現明顯災情的地區，當局也提高警覺，透過廣播通知村民撤離。村委會建議所有沿海居民撤離到地勢較高的地方以確保安全。一位避難的民眾表示，每次颱風來襲，他們社區都會淹水，大水甚至會淹過頭頂。

CNN主播Polo Sandavol表示，鳳凰的強度正在逼近超強颱風級別，風力相當於四級颶風。更令人擔憂的是，菲律賓才剛遭受颱風海鷗的侵襲，許多地區尚未從上次災害中恢復。颱風海鷗在一週前襲擊了菲國中部地區，造成約200人死亡。

一週內兩個颱風接力來襲，使得菲律賓災民處境更加艱難，面對接二連三的天災，許多人已經欲哭無淚。當地政府正全力應對這場可能帶來嚴重災情的強颱，希望能將損失降到最低。

