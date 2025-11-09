90萬人撤離！鳳凰進逼菲將颳17級風 CNN：恐升級超強颱風
颱風「鳳凰」可能在今晚(11/9)、或是明天凌晨登陸菲律賓呂宋島，CNN預估還可能升級為「超強颱風」。「鳳凰」體積大，預估會覆蓋3分之2的菲律賓，尤其呂宋島、宿霧會是重災區，全國預估3千萬人受災。目前颱風已經為沿海地區，帶來強風豪雨，超過90萬人緊急撤離。
颱風「鳳凰」正以驚人的威力逼近菲律賓，被預測為今年威脅菲律賓的最強颱風。這個體積龐大、直徑達1600公里的強颱，陣風風速最高可達每小時230公里，相當於17級風，威力堪比四級颶風。菲律賓國防部已警告，颱風可能導致全國3000萬人受災，並覆蓋菲律賓三分之二的地區。特別是首都馬尼拉所在的呂宋島，以及剛被海鷗颱風肆虐的宿霧，預計將成為重災區。
鳳凰颱風登陸前已帶來強風豪雨，民眾只要稍微開窗，就能感受到風急雨驟，且威力還在不斷增強。沿海地區情況最為危急，大浪隨著風雨不斷拍打上岸，街道已被淹成急流。菲律賓東北部各省已下令居民撤離，許多婦女在救難人員協助下才勉強搭上撤離車輛，其他村民也頂著猛烈風雨趕緊前往避難所。
即使在尚未出現明顯災情的地區，當局也提高警覺，透過廣播通知村民撤離。村委會建議所有沿海居民撤離到地勢較高的地方以確保安全。一位避難的民眾表示，每次颱風來襲，他們社區都會淹水，大水甚至會淹過頭頂。
CNN主播Polo Sandavol表示，鳳凰的強度正在逼近超強颱風級別，風力相當於四級颶風。更令人擔憂的是，菲律賓才剛遭受颱風海鷗的侵襲，許多地區尚未從上次災害中恢復。颱風海鷗在一週前襲擊了菲國中部地區，造成約200人死亡。
一週內兩個颱風接力來襲，使得菲律賓災民處境更加艱難，面對接二連三的天災，許多人已經欲哭無淚。當地政府正全力應對這場可能帶來嚴重災情的強颱，希望能將損失降到最低。
更多 TVBS 報導
罕見！ 「鳳凰」挑戰58年來首11月登陸 路徑曝光
10m浪．14級風！ 「海鷗」登陸越南中部 菲律賓防鳳凰颱風
樺加沙掃過呂宋島 菲律賓2死2傷 CNN：2025年最強風暴
鳳凰颱風「壯又胖」周一北轉 鄭明典：有共伴
其他人也在看
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 7 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風迴轉「恐從2地登陸」！風雨影響時程曝光 最快這天消散
鳳凰颱風將在下週北轉接近台灣，氣象專家賈新興表示，氣象署高機率在11日中午左右發布陸警，其可能在台中、苗栗一帶登陸，不過因為周遭環境發展條件不佳，因此鳳凰颱風可能在12日午後就會迅速減弱，13日早上變為熱帶性低氣壓，之後逐漸消散，但後續變化仍要多留意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰成「超級颱風」穿台最新路徑曝！21縣市暴風圈侵襲機率破7成
中颱鳳凰來勢洶洶，強度可能達到強烈颱風，根據菲律賓氣象局，鳳凰已經增強為菲律賓氣象局所定義之「超級颱風」（super typhoon），並預計在登陸菲律賓後北轉朝台灣而來，氣象署所發布的暴風圈侵襲機率也顯示，幾乎全台都破7成。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鳳凰今「中颱→強颱」！最快週一、二發海陸警 這天恐登陸穿台
今年第26號颱風「鳳凰」在副熱帶高壓穩定導引下，時速達到40公里，預計今天就會增強為強烈颱風，且穩定朝西方向移動，週一進入南海後逐漸北轉朝台灣前進，週三、週四將登台，氣象專家林得恩指出，如果行進方向和台視新聞網 ・ 9 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風北轉倒數 澎湖縣、台南市暴風侵襲率高達91%
中颱鳳凰有增強為強烈颱風的趨勢，據氣象署今發布的各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，目前澎湖縣、台南市高達91%，另有9縣市突破8成。中天新聞網 ・ 6 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 21 小時前
慎防！鳳凰恐北轉直撲台灣 氣象署曝「這兩天」影響最劇
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇。對此，氣象署下午召開記者會說明，「鳳凰」11日北上過程中，由於環境條件不利其發展，因此可能是以「輕颱」等級接近、通過台灣。民視 ・ 1 小時前