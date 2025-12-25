90萬元有找 鴻華先進首發電動車

鴻華先進買下納智捷後，昨日舉行首場品牌暨新車線上發表會，首款電動車款ＢＲＩＡ正式亮相，入門款售價僅八十九點九萬元，是台灣目前價位最親民電動車。

ＢＲＩＡ是鴻華先進的自主品牌Foxtron推出的第一款電動車，以鴻海集團Model B車款為原型打造。

ＢＲＩＡ線上發表會之前，已釋出車款詳細規格，提供Elegant、Emerge、Pioneer等三種車型選項，昨日發表會則公布消費者最關心的價格，ＢＲＩＡ入門款售價不到百萬，中規款售價一○四點九萬元，頂規款售價一一四點九萬元。

鴻華先進董事長李秉彥指出，ＢＲＩＡ是首輛從台灣出發、面向海外市場的電動車。整合台灣資通訊（ＩＣＴ）與人工智慧（ＡＩ）領域優勢，結合整車技術與架構，作為鴻華先進軟體定義汽車平台的核心基礎，集合台灣、美國和義大利團隊跨國合作，並獲得日本夥伴肯定，藉此放大視野，以全球思維造車。

高盛指出，鴻華先進收購納智捷，有助將服務領域從上游供應商延伸至品牌銷售；儘管電動車事業占鴻海集團營收不到百分之五，但預計到二○三○年前，電動車業務將以百分之卅二的年複合成長率持續成長。

