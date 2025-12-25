90萬元有找 鴻華先進首發電動車
鴻華先進買下納智捷後，昨日舉行首場品牌暨新車線上發表會，首款電動車款ＢＲＩＡ正式亮相，入門款售價僅八十九點九萬元，是台灣目前價位最親民電動車。
ＢＲＩＡ是鴻華先進的自主品牌Foxtron推出的第一款電動車，以鴻海集團Model B車款為原型打造。
ＢＲＩＡ線上發表會之前，已釋出車款詳細規格，提供Elegant、Emerge、Pioneer等三種車型選項，昨日發表會則公布消費者最關心的價格，ＢＲＩＡ入門款售價不到百萬，中規款售價一○四點九萬元，頂規款售價一一四點九萬元。
鴻華先進董事長李秉彥指出，ＢＲＩＡ是首輛從台灣出發、面向海外市場的電動車。整合台灣資通訊（ＩＣＴ）與人工智慧（ＡＩ）領域優勢，結合整車技術與架構，作為鴻華先進軟體定義汽車平台的核心基礎，集合台灣、美國和義大利團隊跨國合作，並獲得日本夥伴肯定，藉此放大視野，以全球思維造車。
高盛指出，鴻華先進收購納智捷，有助將服務領域從上游供應商延伸至品牌銷售；儘管電動車事業占鴻海集團營收不到百分之五，但預計到二○三○年前，電動車業務將以百分之卅二的年複合成長率持續成長。
更多udn報導
不是金屬！機場1穿搭超母湯 苦主揭慘痛經驗
男星捲醜聞公布病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方
挖20年前台北跨年豪華卡司 網驚：化成灰都認得
一圖封神？女星開衩「肉色模糊」讓人噴鼻血
其他人也在看
網傳 Toyota RAV4 106 萬起預售價曝光！全球獨家 2.5 Hybrid GR Sport 車型成台規專屬？
繼我們先前為大家追蹤關於 Toyota 全新世代 RAV4 可能採用的「Hammerhead」設計語彙與動力編成後，國內車壇今日又投下一顆震撼彈！一張疑似業代流出的全新 RAV4 預售價格表在網路上瘋傳，不僅全車系似乎將主力鎖定在 2.5L Hybrid 油電複合動力，更驚人的是入門價格竟然下殺至 106 萬元起？而備受矚目的 GR Sport 版本，更疑似將搭載獨步全球的 2.5 Hybrid 動力規格。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 6
全新國產電動車來了！ 「90萬有找」殺入市場
電動車競爭進入白熱化，鴻華先進收購納智捷後，在聖誕節這天上市全新國產電動車，走平價路線，但有進口水準，展現企圖心，專家分析競爭力十足，不過另一頭，韓系電動車也百萬有找，法國、德國品牌則比拚CP值，來勢洶洶。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 14
【怎能不愛車】Toyota小休旅Urban Cruiser 台北車展登場
「2026 台北新車暨新能源車大展」尚未開展，Toyota已先丟出震撼彈，全新世代Urban Cruiser確認登台亮相。這款量產自Urban SUV Concept的純電小休旅，不只是新車而已，更代表Toyota以「油電＋純電」雙車佈局，攜手Yaris Cross正面迎戰競爭最激烈的B-SUV級距。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
核彈級休旅預售價流出？次世代 Toyota RAV4 106 萬起全車系標配 2.5 油電動力？
日前，一張疑似從經銷端流出的「預售價格表」在網路上瞬間炸鍋！如果這張表單屬實，和泰汽車顯然不打算給國產對手任何喘息空間，不僅入門價驚見 106 萬元，全車系首發搭載 2.5 Hybrid 動力的 GR Sport 車型的操作更是耐人尋味。2GameSome ・ 1 天前 ・ 7
入門壓 90 萬內！Foxtron 鴻華先進 Bria 89.9 萬起發表上市！
鴻華先進科技（TWSE：2258）今日舉辦品牌暨新車發表會，正式將轉型後的首款作品 Foxtron Bria 推向市場。全車系三等級，入門 Elegant 後驅版建議售價 89.9 萬元起，頂規 Pioneer 四驅版則為 114.9 萬元起。在百萬內的價格帶提供純電休旅選擇，Bria 的上市無疑將重塑國產電動車的市場版圖。2GameSome ・ 19 小時前 ・ 6
【怎能不愛車】台北車展重磅預告 本田混動ZR-V登上展台
台灣油電休旅市場戰況持續升溫，各品牌火力全開，台灣本田也正式加入戰局。除了已確定規劃的國產油電CR-V外，進口端則將由全新跨界休旅ZR-V擔任先鋒，並搶先在「2026台北新車暨新能源車大展 」亮相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
重量級大黑馬 Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版
Ford Territory終於揭開全部面紗，且不僅引起了關注與熱議，更製造了極高的聲量，甚至洗版了整個汽媒社群網頁。而能有這般對待與本事，則完全來自於Territory本身強大的產品戰力底蘊以及極具殺傷力的價格制定，即便在此廝殺激烈的國產/進口中型休旅車級距市場中，相信以Territory在「個性、科技、空間、性能」等全方位的出色表現下，有極大的可能性成為一匹銷售大黑馬，在群敵環伺的圍攻下強勢竄出。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Kymco G6 150 Brembo退場不打緊！「光陽奔騰G7」曝登場時間
於2023年9月26日上市的Kymco RCS Moto，當時光陽機車提供RCS Moto 125與RCS Moto 150，被視為Racing家族的改款車型，還採裸把設計。然而，新車在運動速克達強敵環視的情況下，銷量稍嫌差強人意，最終先是RCS Moto 125停售，而RCS Moto 150也於日前悄悄從官網上下架，連同銷售許久的G6 150 Brembo也退場。不過，光陽總裁柯俊斌在第36屆南臺科大汽機車大展表示，預計將於明年第一季推出奔騰G6的後繼車「奔騰G7」。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 6
新世代Mazda CX-5將現身2026東京改裝車展，首度展出新車色加裝外觀配件
今年10月舉辦的2025東京移動車展 (Japan Mobility Show 2025)，Mazda首度在日本展出新世代CX-5，而即將於明年1月19日登場的2026東京改裝車展，Mazda預告將再度展出新世代CX-5，雖然一樣是歐規版本，但外觀將換上首度亮相的新車色，同時外觀多了一些配件點綴，其他展出車款還包括參加2025 ENEOS超級耐久賽事的 Mazda Spirit Racing 3、Mazda Spirit Racing RS兩款概念賽車，以及在全日本拉力錦標賽奪下XC-2級別第2名的Magic TY Mazda CX-60。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】不再留後路 英國指標車廠以後只賣電動車
英國豪華品牌Jaguar在12月19日正式下線最後一輛F-Pace，宣告這款中型休旅車以及內燃機引擎時代的終結。F-Pace自2015年法蘭克福車展亮相以來，一直是Jaguar的熱銷明星，以2.0升汽柴油渦輪、3.0升V6及 5.0升V8機械增壓引擎，搭配後輪或四輪驅動，完美詮釋Jaguar豪華與駕馭精神。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
【怎能不愛車】Audi TT「復活計畫」骨子裡竟是一輛保時捷！外觀曝光
消失舞台一段時間的Audi TT，終於露出回歸的曙光。幾個月前亮相的Concept C概念車，被視為這款經典小跑車「重生前哨站」，而近期原型車現身公共道路，更讓車迷確信：這不是紙上談兵。外界普遍預期，新世代跑車最快有望在2027年前後登場，象徵Audi正式為跑車血統續命。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展完整陣容曝光
2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展，TOYOTA 以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京移動展核心精神「TO YOU」，並結合「Mobility For All」為所有人創造幸福的品牌願景，帶來更多元的未來移動選擇，與消費者一起駕馭美好未來。本次車展特別規劃四大主題展區，共展出 16 台車輛，完整呈現 TOYOTA 多元且全面的產品陣容。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣本田釋出ZR-V剪影，e:HEV休旅確定台北車展登場
台灣本田日前釋出一張全新e:HEV新車剪影，再度引發車迷熱議。從先前原廠預告的線索與輪廓判斷，這款即將登場的重點新作，極有可能正是跨界休旅車Honda ZR-V。有別於入門定位的HR-V車系，ZR-V被視為是採用e:HEV油電混合動力的個性化進階休旅選項。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
第二代Kia Seltos大改款發表 外型內裝配備科技全本質進化
日前Kia透過線上全球發表會，正式揭露全新第二代Seltos。作為品牌在全球市場相當關鍵的中小型SUV戰略車款，新世代Seltos不僅在外觀造型上更為吸睛，也在內裝質感、科技配備與動力編成全面升級，試圖在競爭激烈的跨界休旅級距中，再次拉開與同級對手的差距。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／Royal Enfield來了 六新車上市
愛玩車／Royal Enfield來了 六新車上市EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／價格太佛心！鴻華先進首款電動車BRIA震撼登場 89.9萬就能入手
台灣電動車市場迎來最強震撼彈！鴻華先進科技於今（25）日聖誕節舉辦品牌暨新車線上發表會，正式宣佈品牌旗下首款自主研發電動車「BRIA」問世。這款集結台灣 ICT 與 AI 優勢、美國底盤技術與義大利超跑美學的神車，入門款售價竟壓在驚人的新台幣89.9萬元起，頂規四輪驅動版本也不過 114.9 萬元，超佛心的定價策略與強大產品力，誓言要為台灣國產車市場注入一波強勁的新動能。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
市佔破 35%？實際體感又是如何？｜Hyundai Ioniq 5 N x EVOASIS 充電站點巡禮！
以天然地理環境的條件而論，「台灣適合電動車發展」這個論點相信已經無需佐證，不只廠方所推出純電產品越來越多，第三方供應商也相繼加入充電網絡建置的戰爭，而霸據一方的 EVOASIS，罕見地大動作舉辦媒體體驗活動，安排北至中部的相關站點，讓我們實際體驗品牌所建立的充電網絡是否完善、完整。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 1
Lexus 當家純電跑旅 RZ 特仕登場！換裝超狂競技造型 性能同步升級
Lexus 去年 1 月發表全球限量 100 台的 RZ 450e F Sport Performance 特仕版，以如實還原 RZ Sport Concept 的超狂競技外型掀起話題，如今原廠再宣布將推出性能更為強勁的 RZ 600e F Sport Performance，提供 Black and HAKUGIN II（黑 x 白銀 II）、Black and Neutrino Gray（黑 x 淺灰）兩種版本，當地售價為 1,216.5 萬日圓起，約台幣 245 萬元，預計 2026 年 3 月在日本上市。自由時報汽車頻道 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
Toyota豐田汽車宣布全球最大的學生長跑接力賽《箱根驛傳2026》賽事車輛全面電動化
Toyota豐田汽車宣布，將在2026/1/2至2026/1/3舉行的「第102屆東京箱根間往返大學驛傳競走（箱根驛傳）」中，提供的所有賽事用車輛全部電動化，包括BEV（純電動車）、FCEV（氫燃料電池車）和HEV（油電混合車）等。同時，燃料也將改為植物性低碳汽油，旨在最大限度地減少車輛的廢氣與二氧化碳排放，打造對選手和地球都更友善的賽事。Zeek玩家誌 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】重卡進化論！FUSO旗艦車款登上台北車展
商用車品牌FUSO宣布，將在2025年12月31日至2026年1月4日，連續五天進駐「2026 台北新車暨新能源車大展」，在台北世貿一館13-2號入口與車迷及產業夥伴面對面交流。這場睽違兩年的年度車界盛事，也成為FUSO展現最新產品實力的重要舞台。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話