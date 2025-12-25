90萬元有找！鴻華先進首發電車「Foxtron Bria」3級距曝光 最高續航516km

鴻華先進（2258）今（25）日舉行首場品牌暨新車線上發表會，宣布旗下首款純電跨界車Foxtron Bria正式上市。這是鴻華先進收購納智捷（Luxgen）後的首個品牌落地產品，象徵公司從傳統車廠向「軟體定義汽車」及新能源領域的全面轉型。



鴻華先進表示，Bria將整合台灣ICT（資訊與通訊）與AI技術優勢、義大利設計美學與美國團隊在底盤及平台整合上的經驗，目標在國產電動車市場掀起新一波競爭動能。



Bria採3車型策略，以覆蓋不同市場需求：

•Elegant（後輪驅動）：建議售價 89.9 萬元

•Emerge（後輪驅動）：建議售價 104.9 萬元

•Pioneer（雙馬達四驅）：建議售價 114.9 萬元



上市期間，Elegant 車型將贈送 52 公升前行李廂（Frunk），並提供多項選配，例如車內香氛系統、白色內裝及無線手機充電，提升市場吸引力。

鴻華先進旗下首款純電跨界車Bria正式上市，共推出3款車型。（鴻華先進提供）

Bria車身尺碼4,315 × 1,885 × 1,535mm，軸距2,800mm，定位B-Segment純電跨界車，兼顧市區靈活度與車室空間。



在動力與續航規格部分，Elegant/Emerge車型為單馬達後驅，最大229匹馬力，0–100km/h加速6.8秒，NEDC續航516公里；Pioneer車型為雙馬達四驅，最大400匹馬力，0–100km/h加速3.9秒，NEDC續航466公里



另外，全車系搭載57.7 kWh LFP磷酸鐵鋰電池，支援CCS2/Type 2最大DC快充134kW，30分鐘即可完成10至80%充電



在內裝方面，Bria配有9.2吋全數位儀錶、15.6吋中央懸浮觸控螢幕、雙區恆溫空調、Apple CarPlay/Android Auto、前後座USB Type-C，以及全速域ACC、車道維持輔助、前方碰撞預警等駕駛輔助系統。

Bria內裝配備包括 9.2 吋全數位儀錶、15.6 吋中央懸浮觸控螢幕。（鴻華先進提供）

Emerge與Pioneer車型進一步升級Frunk置物艙、全景天窗、雙前座通風座椅、12 組揚聲器音響與Level 2半自動駕駛輔助系統，Pioneer並配20吋雙色運動輪圈以突顯性能車特性。



Bria即日起在全台Luxgen展示服務中心開放實車展示與預訂，並於本周末（12月27日）啟動全台同步銷售活動，預計在12月31日的 2026 年台北新車暨新能源車特展中亮相，並力拚農曆年前交車。



隨著國內純電跨界車市場快速成長，鴻華先進以自主研發加上國際合作打造的「軟體定義汽車平台」與多元車型策略，期望透過品牌差異化與合理售價策略快速建立市場占有率。



