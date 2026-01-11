90萬存款遭火燒！女子帶碳化殘鈔銀行求助 隔5小時結果出爐她哭了

（示意圖／Pixabay）

大陸雲南日前發生一起揪心的火警意外，一名趙姓女子家中不幸失火，多年存下的人民幣20多萬元（新台幣90多萬元）積蓄慘遭烈焰吞噬，變成一袋焦黑碳化的殘鈔。所幸趙女把殘鈔送到銀行，行員耗時5個多小時耐心清點與鑑定後，最終成功為其兌換回約人民幣11.9萬元（約新台幣53.5萬元）的新鈔，讓她當場感動落淚。

根據陸媒《春城晚報》報導，來自雲南保山的趙姓女子日前神色焦慮地提著一個黑色布袋走進當地一間銀行求助，原來她家失火，布袋內裝的是自己與家人從火場中奮力搶救出的紙鈔，由於高溫燻烤，大量鈔票已嚴重碳化、破損且相互黏貼，外觀猶如焦炭。趙女臨櫃時低聲詢問這筆錢是否還能兌換，行員了解狀況後，隨即啟動應急程序，為其開闢「殘損幣兌換綠色通道」，並找來多名業務熟練的行員組成專案小組。

大陸雲南一名女子家中失火，約人民幣20萬現金被焚燒，她緊急救出後帶到銀行，超過一半竟還能兌換成新鈔，讓她當場感動落淚。（圖／翻攝自微博／春城晚報）

行員們清點過程極為艱辛且細膩，必須戴上手套，如同修復文物般小心翼翼地剝離黏貼的紙鈔，並細心拂去灰燼，避免脆弱的碳化部分碎裂。事後有參與清點的行員透露，每一分錢都是客戶的血汗錢，因此團隊秉持「能多辨認一張是一張」的原則，在符合法規的標準下盡力拼湊。

經過長達5個多小時的逐張鑑定與雙人複核，行員從這堆總額約人民幣20多萬元（新台幣90多萬元）的殘鈔中，最終精確辨識出符合兌換標準的金額是人民幣11.9萬元（約新台幣53.5萬元）。當趙女接過銀行兌換好的全新紙鈔，當場感動落淚，更哽咽感激他們，因為她本以為大半輩子的積蓄都要化為屋有，沒想到還能救回超過一半。

至於銀行負責人針對此事回應，民生無小事，銀行作為金融服務機構，在嚴格執行制度之餘，更應理解客戶背後的困境並給予溫情協助，展現應有的社會責任。

