90萬獎金助攻 嘉義市第七屆有事青年行動競賽開跑
嘉義市第七屆有事青年行動競賽即日起開放報名，今年以「在嘉，玩出新公式」為主題，邀請全台青年與嘉義在地學子把城市當作創意實驗場，以地方文化為靈感、數位工具為助力，透過實際行動提出創新解方，共同為城市發展注入新能量。
為鼓勵青年投入在地實踐與社會創新，嘉義市政府自2019年搭建「有事青年」政策品牌，聚焦多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化及公共參與等五大面向，打造青年友善的發展環境。自2020年辦理「有事青年行動競賽」以來，已陪伴近百組青年團隊投入地方行動，從社會、生活、產業等不同領域探索永續創新，發掘問題並提出解方，逐步累積城市創新能量。
市府指出，今年賽制全新升級首度向下扎根，推出專屬國中生參與的「創新競賽組」，並採雙軌賽制，激發不同世代的創意能量。其中，「議題實踐組」開放15至35歲青年參與，聚焦經濟共榮、社會共創及環境共生三大面向，鼓勵從在地觀察出發，提出兼具創新與可行性的解決方案。
「創新競賽組」則開放嘉義縣市公私立國中在學學生（含應屆畢業生）報名，由指導老師或法定代理人帶隊，以「在嘉玩空間」為主題，透過一日現場競賽設計夢想中的生活互動裝置，引導學生從生活經驗出發，重新想像並創造校園與社區空間的未來樣貌。
為成為青年最堅強的行動後盾，今年競賽整合「行動基金」與「雙軌培力」機制，推出四大亮點資源，全方位支持青年將創意化為實際行動。首先提供總獎金高達90萬元的豐厚實踐行動基金，協助優秀提案落地實現。其次規劃五堂量身打造的實戰補帖課程，針對團隊需求精準優化提案內容，同時導入跨領域業師與在地顧問雙軌陪跑機制，透過一對一諮詢協助團隊釐清問題、強化執行策略，讓創意真正扎根地方。最終更打造雙日策展決賽舞台，透過成果展與公開發表，讓青年作品被更多人看見，進一步擴大行動影響力。
市府企劃處表示，「有事青年行動競賽」不只是競賽，更是青年實踐想法、參與城市創新的重要平台。今年以「在嘉，玩出新公式」為核心，希望透過實作基金、專業陪伴及跨域交流資源，鼓勵青年用創意回應城市議題，在實驗與行動中發現改變的可能。無論是關心地方發展的青年，或是對生活空間充滿想像力的國中生，都歡迎踴躍報名參與，一起在嘉義市玩出屬於自己的創新公式，創造城市的無限可能。
第七屆有事青年行動競賽 報名資訊
• 報名方式：採線上報名。
• 【議題實踐組】：即日起至 115 年 7 月 13 日（一）23:59 截止
• 【創新競賽組】：即日起至 115 年 7 月 27 日（一）23:59 截止
• 競賽報名連結：https://forms.gle/4zXarb4zHk4Hz3Xo6
• 活動詳情請見有事青年實驗室官網：https://youthsoullab.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=13621&s=939994
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