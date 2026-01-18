90％人群曾感染EB病毒恐害身體細胞癌化！抗病毒、提升免疫力多喝它

中醫對於對抗病毒、緩解口腔不適相當有一套！中醫師陳潮宗表示，中醫有一些穴道按摩和茶飲，可以幫助提升免疫力，甚至也能改善上呼吸道癌症和腫瘤帶來的發炎不適。

中醫三穴道按摩，提升免疫力

根據全球流行病學數據顯示，全球約有9成成人曾感染過EB病毒，甚至EB病毒也與鼻咽癌有密切關係！陳潮宗指出，EB病毒感染初期的症狀類似感冒，會出現「一腫三慢」，包括淋巴結腫大、慢性疲勞、慢性發炎和慢性低燒，建議按摩三個穴道，可以幫助解毒和增強免疫力。

第一個穴道是合谷穴，按壓時要往手心方向用力；第二個是手三里穴，可增加免疫力並促進腸胃功能；第三個是曲池穴，具有抗病毒和清熱解毒的作用。

黃耆搭配綠豆甘草茶飲可預防EB病毒

對於預防EB病毒感染，陳潮宗表示，中藥黃耆對增加免疫力很有效，但在感染發炎期間不宜使用，以免引發發炎加重。他建議可以多喝綠豆甘草茶，具有解毒作用。如果身體狀況穩定且未發燒，可以再加入黃耆，有助提升免疫力。

沙參麥冬湯可緩解鼻咽癌患者口乾與潰瘍

對於口腔潰瘍不適，甚至不少鼻咽癌患者在治療過程中會感到口乾，中醫的沙參麥冬湯可以幫助緩解。沙參麥冬湯又稱潤喉生津湯，製作方法是取麥門冬10克、沙參10克、甘草3克，用1500毫升的水熬煮，當茶飲用。陳潮宗說，這個茶飲有清熱解毒、滋潤口乾、修復潰瘍、保護黏膜的作用，可以冰飲或熱飲。

金銀花菊花茶可清熱解毒抗發炎

陳潮宗表示，中醫認為癌症代表身體「火上加火」，上呼吸道的癌症和腫瘤都屬於熱象。推薦喝金銀花菊花茶來調理體質，金銀花本身具有清熱解毒、殺菌抗病毒的強大功效，菊花則能滋潤咽喉、明目、止咳潤喉、增加免疫力，兩者都有穩定血壓的作用。

製作金銀花菊花茶的方法是取金銀花3克、菊花3克、綠茶2克，用1200毫升的水煮沸或沖泡，可以改善咽喉或口腔黏膜紅腫的問題，也能抗病毒、預防扁桃腺發炎或癌症的發生。陳潮宗建議，煮好的茶可以慢慢喝，一天準備一份，想到就喝。

◎ 諮詢專家／陳潮宗中醫師

