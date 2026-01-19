90%人都用錯！醫曝鼻噴劑「少1步驟」效果大不同

醫師曝使用鼻噴劑「沒有搖勻」效果恐大不同。示意圖／Freepik

鼻子過敏一發作，整個人都會難受起來，不少人會借助「鼻噴劑」來舒緩不適，不過有醫師提醒，有高達9成的人在使用鼻噴劑前，都忘了「搖晃均勻」，這不是形式，也不是儀式感，而是影響藥效的重要關鍵，呼籲民眾要多加注意。

部立嘉義醫院耳鼻喉科醫師王恩盈近日在臉書發文指出，很多鼻噴劑屬於「懸浮液」，若裏頭的藥物沒有搖晃均勻，可能導致噴出來的只是溶劑而不是藥，或是可能前幾下劑量不足，導致後期使用時反而過量。

她也舉例，如同喝一杯珍珠奶茶，底下的珍珠要搖開，才不會都沉在最下方，換作在藥品上也是，若使用起來劑量不一，效果發揮不穩定，還可能被誤會成藥品沒有效。

王恩盈坦言，近期才發現鼻噴劑包裝上其實都清楚寫上「使用前請搖勻」，這也提醒自己未來在診間，除了教導病患正確使用鼻噴劑應該低頭向外斜噴、不噴鼻中膈之外，也會多加囑咐「記得先搖一搖，再噴，效果才會好」。

王恩盈在臉書分享「鼻噴劑」正確使用方法。圖／翻攝自王恩盈臉書



